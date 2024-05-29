Toplamak için 200 kilometre yol gidiyorlar, günlerce yaylada kalıyorlar! Kilosu 100 liradan satılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası’nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor. Sirik otu için ailelere günlerce yaylalarda kalıyor.

İlçeye bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası, baharın gelişiyle beraber yeşeren endemik bitki türleriyle doldu. Yaylaya 200 kilometre uzaktan gelenler, peynir içine katılan sirik otunu topluyor. Sirik otunun kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Mehmet Bahşiş, "Buralar çok güzel. Geçen sene gelen bu yıl daha erken geliyor. Peynir içine katılan sirik otunu toplamak için Cizre’den, Şırnak’tan geliyoruz. Çok güzel bir doğası var"

dedi.









