FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Toplamak için 200 kilometre yol gidiyorlar, günlerce yaylada kalıyorlar! Kilosu 100 liradan satılıyor

Toplamak için 200 kilometre yol gidiyorlar, günlerce yaylada kalıyorlar! Kilosu 100 liradan satılıyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 14:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta ’sirik’ otu mesaisi... Vatandaşlar peynir içine katılan sirik otunu toplamak için 200 kilometre yol gidiyor. Toplanan sirik otunun kilosu ise 100 liradan satılıyor.

Toplamak için 200 kilometre yol gidiyorlar, günlerce yaylada kalıyorlar! Kilosu 100 liradan satılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası’nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor. Sirik otu için ailelere günlerce yaylalarda kalıyor.

AW215005_01

İlçeye bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası, baharın gelişiyle beraber yeşeren endemik bitki türleriyle doldu. Yaylaya 200 kilometre uzaktan gelenler, peynir içine katılan sirik otunu topluyor. Sirik otunun kilosunu 100 liradan satan vatandaşlar, günlerce yaylada kalarak ot topladıklarını söyledi.

AW215005_09

Vatandaşlardan Mehmet Bahşiş, "Buralar çok güzel. Geçen sene gelen bu yıl daha erken geliyor. Peynir içine katılan sirik otunu toplamak için Cizre’den, Şırnak’tan geliyoruz. Çok güzel bir doğası var"
dedi.

AW215005_06

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyumcular bile zor anlıyor! Altın yatırımcıları dikkat! 10 bin TL iken 15 bine satılıyor! Kuyumcular bile zor anlıyor! Altın yatırımcıları dikkat! 10 bin TL iken 15 bine satılıyor!
Memur ve emekli zammında tablo tablo hesapMemur ve emekli zammında tablo tablo hesap
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
En Çok Okunan Haberler
Avrupa ve İsrail'e çok sert tepki: Kanla beslenen vampir!

Avrupa ve İsrail'e çok sert tepki: Kanla beslenen vampir!

Kerem'in yeni takımı belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Kerem'in yeni takımı belli oldu! İşte ödenecek bonservis

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

2024 yılında altını solladı! Yatırımcıların yeni gözdesi! Yüzde 45'lik artış görüldü

Konut kredi faizi 1,29 olacak! Yeni kampanya

Konut kredi faizi 1,29 olacak! Yeni kampanya

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.