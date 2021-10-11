Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık yüzde 0,3 artarak 823 bin tonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 2 ARTTI

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 823 bin 463 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Ağustosta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 104 bin 679 ton olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 5 bin 205 ton oldu.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 18 artarak 111 bin 441 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 754 bin 661 ton olarak gerçekleşti.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 30,6, yağsız süt tozu üretimi yüzde 30,5, tereyağı üretimi yüzde 14, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 1,4, kaymak üretimi yüzde 17,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 28,6, azaldı.

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 15,1, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7,2, kaymak üretimi yüzde 6,2, inek peyniri üretimi yüzde 1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 1,4 geriledi. (AA)



