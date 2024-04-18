Toplanan inek sütü miktarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 13,1 yükselerek 897 bin 379 tona ulaştı. Ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 812 bin 901 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 artışla 278 bin 300 tona çıktı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 16,6 artarak 96 bin 332 tona yükselirken, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 12,7 artışla 196 bin 147 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi şubatta yıllık yüzde 10,6 artarak 65 bin 533 ton, ocak-şubat döneminde de yüzde 11,5 artışla 136 bin 920 ton oldu.

Şubatta ayran üretimi yüzde 28,3 yükselişle 66 bin 993 ton, tereyağı üretimi yüzde 20,1 artışla 8 bin 688 ton olarak belirlendi.

Ocak-şubat döneminde ayran üretimi yüzde 20,1 artarak 136 bin 504 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 20 yükselişle 17 bin 896 tona ulaştı.

Ocakta 915 bin 522 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubatta yüzde 2 azalarak 897 bin 379 tona düştü.

Aynı dönemde 153 bin 796 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 13,2 azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





