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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: Yılda 4 kez ödeniyor! Maaşa zam pazarlığında o maddede mutabakat sağlandı: Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

12.04.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kamuda çalışan yüz binlerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Zam oranı ve 2 yıllık zam oranının bu ay bitmeden belirlenmesi bekleniyor. Görüşmeler sürerken taraflar ise bazı maddelerde şimdiden anlaşmış durumda. Bunlardan biri de toplu sözleşme ikramiyesi. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere yılda 4 kere ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri ise bu yıl 400 liraya yükseldi. İşte toplu iş sözleşmesi son dakika haberinin detayları…

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: Yılda 4 kez ödeniyor! Maaşa zam pazarlığında o maddede mutabakat sağlandı: Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Son dakika haberi… Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son viraja girilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş, Hak-İş heyetleriyle yaptığı toplantının ardından yeni bir süreç başladı. Pazarlıklarda belirli noktaya gelen taraflar müzakereler kapsamında kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta yeniden bir araya geliyor. Sürecin 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde bulunuyor.

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BELEDİYE İŞÇİLERİNE DE İLAVE TEDİYE

Sabah’ın haberinde yer alan bilgiye göre, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın Nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu yıl için ilave tediyeler en düşük 2 bin 168 lira en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.

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TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı. Kamu işçilerine toplu sözleşme ikramiyesi konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

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MEMURUN SÖZLEŞMESİNİ DE ETKİLEYECEK

Kamu işçilerine yönelik 2023 toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirleme açısından önemli olacak. Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerinin önümüzdeki 2 yıl (2024-2025) boyunca alacakları 8 ayrı zam oranı ile mali ve sosyal haklardaki iyileştirmeler karara bağlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Toplu iş sözleşmesi

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