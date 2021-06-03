Toplu para ödeyip emekli olmak mümkün mü? Toplu para ödeyip emekli olmak için nereye başvurulur?

Belli dönem çalışan, işinden ayrılmak zorunda kalan ya da iş hayatı hiç bulunmayan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olup olamayacağını merak ediyor. Primi eksik olan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olma hayali kurarken, sizler için haberimizde şartları, başvurunun nereye yapılacağını derledik.

TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Vatandaşların pek çoğu toplu para ödeyerek emekli olma şansı ararken devlet böyle bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.

İkinci şart ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü şart başvuruda bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son şart ise emekli olmamak.

TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.