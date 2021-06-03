Toplu para ödeyip emekli olmak mümkün mü? Toplu para ödeyip emekli olmak için nereye başvurulur?

Belli dönem çalışan, işinden ayrılmak zorunda kalan ya da iş hayatı hiç bulunmayan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olup olamayacağını merak ediyor. Primi eksik olan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olma hayali kurarken, sizler için haberimizde şartları, başvurunun nereye yapılacağını derledik.
Vatandaşların pek çoğu toplu para ödeyerek emekli olma şansı ararken devlet böyle bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.
İkinci şart ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü şart başvuruda bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son şart ise emekli olmamak.
Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.
İsteğe bağlı sigortalılar, toplu para ödeyerek 4B’li çalışanlarla aynı koşulda emekli olmaktadır. Emekliliğin ne zaman gerçekleştiği ilk sigorta girişine bağlı olarak değişmektedir. 30 Nisan 2008’den sonra isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınlar ve erkekler 9000 prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar. Daha önce hiç çalışması olmayıp ilk defa bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıranlar 9000 prim günüyle kadın ise 64, erkek ise 65 yaşında emekli olabilir.
İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle de emekli olmak mümkün. Bu durumda daha az emekli aylığı bağlanır. Bu yıl ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran kadın ve erkekler 5400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilirler.
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