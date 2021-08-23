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Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? 2022 toplu sözleşme ikramiyesi kaç TL oldu?

23.08.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın görüşüldüğü toplantının ardından 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesine de zam yapıldı. Yılda 4 defa sendika üyelerine verilen toplu sözleşme ikramiyesine gelen zam miktarı açıklandı.

Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? 2022 toplu sözleşme ikramiyesi kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklilerininin maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için de yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında ise yüzde 6 ve enflasyon farkı kadar zam verildi. Bu önemli görüşmelerin yürütüldüğü toplantıda toplu sözleşme ikramiyesi de görüşüldü. İşte 2022 yılı için verilecek toplu sözleşme ikramiyesinin tutarı…

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen 600 Türk lirası seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 artış talep etmiş. Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Son yapılan açıklamayla Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

135 Türk lirası olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 Türk lirası oldu.

Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin haricinde Mart ve Eylül aylarında ödenen 30’lar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

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