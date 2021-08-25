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Toplu sözleşme ile yardımlar da uçtu! Memura ilave 429 TL destek

25.08.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme ile beraber zamların yanında sosyal kazanımlarda da önemli gelişme sağlandı. Bütün meslek gruplarına, ek ücretten yardımlara kadar pek çok konuda önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Sözleşme sonrası en düşük maaş 5700 TL'ye kadar çıktı ve emekliye tazminat, engelli çocuğu olan vatandaşa 189 TL, lojmanda yüzde 15 indirim 1900 TL yangın tazminatı, hemşirelere 300 TL gibi çeşitli birçok destek geldi. İşte o desteklerin detayları...

Toplu sözleşme ile yardımlar da uçtu! Memura ilave 429 TL destek

Toplu sözleşme ile beraber meslek gruplarına gelen zamların ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sözleşmenin kabulu sonrası aile bütçesi artmış oldu ve eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 TL olmuş oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında önceki gece imzalanmış olan toplu sözleşmedeki kazanımlar ise şu şekilde:

EMEKLİYE 2560 TL TAZMİNAT

Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı.

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda çalışma başlatılacak.

Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda çalışma başlatılacak.

Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında arttı. Hemşirelerin ücretlerinde 300 lira ek artış gerçekleşti. Özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılması sağlandı.

Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulaması milli bayramlarda da verilecek.

HAVACILIK TAZMİNATLARI YÜZDE 50 ARTIRILDI

Devlet Hava Meydanları'nda havacılık tazminatları yüzde 50 artırıldı..

Fazla mesai ücretleri 4 katına çıkarıldı. Din görevlilerinin ek ödeme oranları 5 puan arttı. Ramazan'da 3 günlük fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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