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TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ: Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, BUGÜN mü?

21.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı için toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Gözler gerçekleştirilmesi beklenen toplantıya çevrildi. Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu ifade etti. Birçok kişi internette, Toplu sözleşme toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, 2024- 2025 memur ve memur zammında son durum...

TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ: Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, BUGÜN mü?

Emekli memur ve memur zammı için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri ile son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplu sözleşme toplantı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Toplu sözleşmede ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin ikinci zam teklifini duyurdu. Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu belirtti. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte toplu sözleşme toplantısının tarihi ve saati...

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TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTI NE ZAMAN?

Toplu sözleşme toplantısı bugün (22 Ağustos 2023 Salı) gerçekleştirilecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA 2. TEKLİF

Toplu sözleşmede ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin ikinci zam teklifini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu ifade etti.

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Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43’ü bulan artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci altı aylık zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 57’yi bulmaktadır.''

YENİ ZAM TEKLİFİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor.

Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek.

Toplu sözleşme zammı için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı koordineli hareket ederek çalışmaları gerçekleştiriyor. Son teklif Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna paylaşılacak.

ALTERNATİF ZAM ORANLARINA GÖRE EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLUR?

Hükümetin verdiği yüzde 15’lik teklife göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31.506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32.878 TL’ye çıkacak.

Aile yardımı almayan bekâr en düşük memur maaşı halen 20.377 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 15’lik teklife göre bekâr memurun en düşük maaşı 29.159 TL olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 20 olarak belirlenirse bu tutar 30.429 TL’ye ulaşacak.

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