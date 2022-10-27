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Toplu taşımadan ücretsiz faydalanmak için buna dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? Yapmayan ücret ödeyecek

27.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na az bir zaman kala gündem oldu. Ulaşım İstanbul’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz yolculuk yapılabilmesi için İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu. Bu işlemi gerçekleştirmeyenler ücretsiz seyahat edemeyecekler.

Toplu taşımadan ücretsiz faydalanmak için buna dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? Yapmayan ücret ödeyecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda otobüs, metro gibi toplu taşımalardan faydalanabilmek için İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma.
Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta.’ denildi.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.
İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

istanbul-kart

Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

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