Toplu taşımadan ücretsiz faydalanmak için buna dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? Yapmayan ücret ödeyecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda otobüs, metro gibi toplu taşımalardan faydalanabilmek için İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma.

Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta.’ denildi.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

