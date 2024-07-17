Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar! İstanbul'da uygulama bugün başladı: 3 aylık hak tanındı

Ekrem İmamoğlu, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş başvurusunda bulunan İstanbulların ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanabileceğini duyurmuştu. Uygulama resmen başladı.
İmamoğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
"İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar."
Uygulamayla birlikte; İstanbul'da iş arayan vatandaşlar bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusunda bulunup çalışmadıklarını SGK e-Devlet üzerinden kanıtlamaları durumunda ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanabilecek.