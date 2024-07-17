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  4. Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar! İstanbul'da uygulama bugün başladı: 3 aylık hak tanındı

Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar! İstanbul'da uygulama bugün başladı: 3 aylık hak tanındı

17.07.2024 12:25
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İstanbul'da iş arayanlar için ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunanlar ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar! İstanbul'da uygulama bugün başladı: 3 aylık hak tanındı

Ekrem İmamoğlu, İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş başvurusunda bulunan İstanbulların ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanabileceğini duyurmuştu. Uygulama resmen başladı.

GÜNDE 4 KULLANIM HAKKI

İmamoğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar."

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BAŞVURU GEREKİYOR

Uygulamayla birlikte; İstanbul'da iş arayan vatandaşlar bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusunda bulunup çalışmadıklarını SGK e-Devlet üzerinden kanıtlamaları durumunda ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanabilecek.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ibb
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