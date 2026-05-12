Toplu ulaşıma dev zam geldi!

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, meclis üyesi Polat Bora Mersin başkanlığında yapıldı. Mecliste Aydın’daki binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karar alındı.

Aydın Şoförler Odasının ulaşıma zam talebi, geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye Meclisi gündeme aldı. İlgili komisyonda sevk edildi. Yapılan görüşmenin ardından Mayıs ayındaki Büyükşehir Belediye Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 ve taksi ücretlerine yüzde 40 oranında zam talebi oy birliği ile kabul edildi.

Alınan zam kararı önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.

