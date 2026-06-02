İslam Memiş'ten canlı yayında net çıkış 'Nokta! Tartışmaya kapalı'

Yatırımcılar altın piyasasını ve altın fiyatlarındaki hareketleri yakından takip etmeyi sürdürürken Finans Analisti İslam Memiş'ten 2026 yılı için çarpıcı bir çıkış geldi.

Piyasalarda jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Bu süreçte özellikle altın fiyatlarındaki dalgalı seyir dikkat çekiyor. Yatırımcılar, piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken uzman isimden çarpıcı bir net çıkış geldi.

"2026 YILI PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın da dün sert bir şekilde gerilemişti. Bugüne baktığımız zaman, orada da bir yükseliş var. Bir gün düşüyor bir gün yükseliyor. Bu piyasayı hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar. O yüzden finansal okuryazarlığı olmayanlar ne diyecek hemen? Hani düşecekti, hani çıkacaktı... Böyle 'hani' demeye devam edecek bir yıl boyunca. Çünkü algı yok, algı tamamen bitmiş.

Ocak ayında ne dediysem bugün aynısını söylüyorum. 2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar devam ettirecekler. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. Nokta, tartışmaya kapalı benim için. Çoğu finansal okuryazarlığı olmayanlar böyle kolay kazanmaya alışmışlar ya... Geçen yıl %100 getirdi, ocak ayında gramında 2.000 TL yükseldi; 'ben çalışmayacağım, oturacağım böyle hep yükselecek, hep kazanacağım' Öyle bir şey yok, öyle bir düzen yok.

"HAYAL, OLMAYACAK"

İnsanlarda şöyle bir şey var; ben kazandım ve biriktirdiğim parayla yatırım yaparım düşüncesi yok. Ben servet sahibi olmak istiyorum diyor. Bakın ben ticaret yaparak biriktirmek, üreterek biriktirmek, biraz daha kendimi meşgul ederek farklı taraflara bakarak biriktirmek yok. İnsanlarda ortak bir algı var. Hızlı bir şekilde nasıl zengin olabilirim algısı var. Dolayısıyla hayal, olmayacak, nokta. Yani bu böyle. Ama kişiler ilk önce ticaret yapıyor, gelirini artırıyor, gelirini artırdıktan sonra birikimiyle yatırım yapıyor. Burası farklı"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.687,64
6.688,49
% 1.04
14:49
Ons Altın / TL
207.913,67
207.986,99
% 1.01
15:04
Ons Altın / USD
4.527,51
4.528,15
% 0.95
15:04
Çeyrek Altın
10.700,22
10.935,69
% 1.04
14:49
Yarım Altın
21.333,56
21.871,38
% 1.04
14:49
Ziynet Altın
42.800,88
43.608,98
% 1.04
14:49
Cumhuriyet Altını
44.334,00
45.006,00
% 1.74
13:50
Altın altın fiyatları İslam Memiş
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

