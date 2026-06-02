İslam Memiş'ten canlı yayında net çıkış 'Nokta! Tartışmaya kapalı'

Piyasalarda jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Bu süreçte özellikle altın fiyatlarındaki dalgalı seyir dikkat çekiyor. Yatırımcılar, piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken uzman isimden çarpıcı bir net çıkış geldi.

"2026 YILI PARADAN PARA KAZANMA YILI DEĞİL"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın da dün sert bir şekilde gerilemişti. Bugüne baktığımız zaman, orada da bir yükseliş var. Bir gün düşüyor bir gün yükseliyor. Bu piyasayı hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar. O yüzden finansal okuryazarlığı olmayanlar ne diyecek hemen? Hani düşecekti, hani çıkacaktı... Böyle 'hani' demeye devam edecek bir yıl boyunca. Çünkü algı yok, algı tamamen bitmiş.

Ocak ayında ne dediysem bugün aynısını söylüyorum. 2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar devam ettirecekler. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil. Nokta, tartışmaya kapalı benim için. Çoğu finansal okuryazarlığı olmayanlar böyle kolay kazanmaya alışmışlar ya... Geçen yıl %100 getirdi, ocak ayında gramında 2.000 TL yükseldi; 'ben çalışmayacağım, oturacağım böyle hep yükselecek, hep kazanacağım' Öyle bir şey yok, öyle bir düzen yok.

"HAYAL, OLMAYACAK"

İnsanlarda şöyle bir şey var; ben kazandım ve biriktirdiğim parayla yatırım yaparım düşüncesi yok. Ben servet sahibi olmak istiyorum diyor. Bakın ben ticaret yaparak biriktirmek, üreterek biriktirmek, biraz daha kendimi meşgul ederek farklı taraflara bakarak biriktirmek yok. İnsanlarda ortak bir algı var. Hızlı bir şekilde nasıl zengin olabilirim algısı var. Dolayısıyla hayal, olmayacak, nokta. Yani bu böyle. Ama kişiler ilk önce ticaret yapıyor, gelirini artırıyor, gelirini artırdıktan sonra birikimiyle yatırım yapıyor. Burası farklı"