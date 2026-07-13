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Toprağın altı servet, üstü şifa! Erzurum'da dikkat çeken proje

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Erzurum'da Şifa Bahçeleri ve trüf mantarı çalışmalarıyla doğal üretim yaygınlaşırken, ekonomiye yaklaşık 28,5 milyon TL katkı sağlandı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Şifa Bahçeleri ve trüf mantarı çalışmalarıyla hem doğal üretimin yaygınlaştırılması hem de bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, yürütülen projelerin sağlık, eğitim, araştırma ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sunduğunu belirtti.

Karakurt, tıbbi ve aromatik bitkilerin yanı sıra trüf mantarı envanter çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade ederek, bu projelerin Erzurum'un yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Toprağın altı servet, üstü şifa! Erzurum da dikkat çeken proje 1

15 BİN FİDANLIK ŞİFA BAHÇESİ KURULDU

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Erzurum Şifa Bahçeleri'ne 2025 yılının ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde toplam 15 bin fidan dikildi. Dikimler kapsamında 7 bin 435 lavanta, bin 190 kekik, 650 zufa otu, bin 700 adaçayı, 225 ekinezya, 320 karamürver, 110 melisa, 390 nane ve 72 kırlangıç otu fidanı toprakla buluşturuldu.

Şifa Bahçeleri'nin doğanın iyileştirici yönünü gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, şunları söyledi:

"Bu bahçelerimizde yetiştirilen kekikten naneye, adaçayından lavantaya kadar birçok tıbbi ve aromatik bitki; hem sağlık alanında hem de kozmetikten gıdaya kadar pek çok sektörde önemli bir yere sahiptir. Her bir bitkinin taşıdığı öz, aslında toprağın bize sunduğu bir armağandır. Bizlere düşen görev ise bu armağanı en doğru şekilde değerlendirmek, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Aynı zamanda şifa bahçelerimiz, sadece üretim değil; eğitim, farkındalık ve araştırma açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır. Burada yapılacak çalışmalar, bilimsel projeler; ayrıca öğrencilerimizin ve toplumun doğayla bağını güçlendirerek sürdürülebilir yaşam bilincini destekleyecektir. Orman okulu projemiz içinde de yer alacak bir çalışma."

Toprağın altı servet, üstü şifa! Erzurum da dikkat çeken proje 2

2026'DA 3 BİN FİDAN DAHA DİKİLDİ

Karakurt, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılında ilk kez Erzurum Şifa Bahçeleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, Erzurum Orman Fidanlık Şefliği bünyesinde 1,5 dekarlık alanda tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan bir şifa bahçesi oluşturduklarını ifade etti.

Projeyi bir farkındalık çalışması olarak değerlendiren Karakurt, amaçlarının gıdadan kozmetiğe, geleneksel ve tamamlayıcı tıptan aromaterapiye kadar birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri Erzurum halkına tanıtmak ve bu bitkilerin kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Karakurt, 2026 yılının ilkbahar döneminde de bin sarı kantaron, 500 koni çiçeği, bin oğul otu ve 500 İstanbul kekiği olmak üzere toplam 3 bin fidanın daha dikildiğini belirterek, iki yıl içerisinde Erzurum ve çevre illerde yaşayan vatandaşların fidanlıktan temin edecekleri bitkileri kendi bahçelerinde, balkonlarında hatta cam kenarlarında yetiştirebileceklerini ifade etti.

Toprağın altı servet, üstü şifa! Erzurum da dikkat çeken proje 3

ERZURUM'DA İLK YAPAY TRÜF ORMANI OLUŞTURULDU

Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen trüf mantarı çalışmaları hakkında da bilgi veren Karakurt, trüf mantarının gelişimini tamamen toprak altında tamamlayan, siyah ve beyaz türleri bulunan, başta meşe olmak üzere bazı ağaç ve çalı türlerinin kökleriyle birlikte yaşayan ekonomik değeri yüksek bir yer altı mantarı olduğunu söyledi.

Siyah trüf (Tuber melanosporum) ve beyazımtırak trüf (Tuber borchii) dahil olmak üzere 5 trüf türünün bulunduğunu aktaran Karakurt, meşe ve fındık gibi ağaç kökleriyle simbiyotik yaşayan bu mantarların toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetiştiğini, arama çalışmalarında ise özel eğitimli köpeklerden yararlanıldığını belirtti. Yasal arama faaliyetleri için Orman İşletme Müdürlüklerinden izin alınmasının zorunlu olduğunu da hatırlattı.

Protein ve mineral açısından diğer mantar türlerine göre daha zengin olan trüf mantarlarının güçlü aromaları ve yüksek ekonomik değerleri nedeniyle oldukça pahalı olduğunu ifade eden Karakurt, Türkiye'de doğal olarak yetişen bu mantarların kilogram fiyatının kalite ve çeşidine göre 100 ile 750 avro arasında değiştiğini söyledi. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilk yapay trüf ormanını da kurduklarını açıkladı.

Toprağın altı servet, üstü şifa! Erzurum da dikkat çeken proje 4

113 BİN HEKTARI AŞAN ALANDA ENVANTER ÇALIŞMASI

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yönetim alanında ilk kez yapay trüf ormanı tesis edildiğini belirten Karakurt, Aşkale ilçesindeki Cephanelik Ağaçlandırma Sahası'nda 2 hektarlık alanda bin 50 trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanının dikildiğini söyledi.

Erzincan'da ise Refahiye ilçesi Damlaca köyünde 1 hektarlık alana 550, Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde de yine 1 hektarlık alana 550 olmak üzere toplam 2 hektarda bin 100 trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanının toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Karakurt, envanter ve planlama çalışmaları kapsamında 2025 yılında özel eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildiğini belirterek, Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Horasan ve İspir Orman İşletme Şefliklerinde 19 bin 969 hektarlık alanda çalışmaların tamamlandığını ve yaklaşık 3 bin 500 kilogram trüf mantarı tespit edildiğini söyledi.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü Orman İşletme Şefliklerinde 30 bin 992 hektarlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 6 bin 117 kilogram, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Refahiye, İliç ve Tekçam Orman İşletme Şefliklerinde ise 62 bin 845 hektarlık alanda yaklaşık 12 bin 500 kilogram trüf mantarı tespit edildiğini ifade etti.

Toprağın altı servet, üstü şifa! Erzurum da dikkat çeken proje 5

TRÜF SATIŞINDAN 28,5 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KATKI

Karakurt, Bölge Müdürlüğü bünyesinde ilk kez trüf mantarı satışı gerçekleştirildiğini belirterek, envanter ve planlama çalışmaları tamamlanan 2024 yılından bu yana toplam bin 900 kilogram trüf mantarı satışı yapıldığını açıkladı.

Bu satışlardan Orman Genel Müdürlüğü'ne tarife bedeli üzerinden 60 bin TL gelir sağlandığını aktaran Karakurt, trüf mantarı faaliyetlerinin ülke ekonomisine ise yaklaşık 28 milyon 500 bin TL katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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adaçayı lavanta Erzurum mantar bitki orman bölge müdürlüğü üretim
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