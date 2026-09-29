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Toprak analizi ücretinde büyük değişiklik! Yeni tarife açıklandı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik toprak analizi ücretinin 900 TL’den 350 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Toprak analizi ücretinde büyük değişiklik! Yeni tarife açıklandı

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, tüm üreticilerin toprak analizi yaptırarak gübreleme işlemlerini analiz sonuçlarına göre gerçekleştirmeleri tavsiye edildi. Toprak analizinin, üreticilerin daha bilinçli gübreleme yapmasına imkan sağlayacağı belirtilirken, bu sayede girdi maliyetlerinin azaltılması, ürünlerde verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Toprak analizi ücretinde büyük değişiklik! Yeni tarife açıklandı 1

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde toprak analizi yaptırabilecekleri bildirildi.

Toprak analizi ücretinin 900 TL’den 350 TL’ye düşürülmesiyle üreticilerin daha uygun maliyetle analiz hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Toprak Manisa Salihli analiz
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