Metrelerce uzayan 200 TL’lik banknotları boynuna taktılar

Mersin’de gerçekleştirilen bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Düğün eğlencesinde birbirine eklenen 200 TL’lik banknotlar, metrelerce uzatılarak halay çeken davetlilerin boynuna asıldı.

UZUN BANKNOT ZİNCİRLERİ...

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken davetliler, uzun banknot zincirlerini boyunlarında taşıyarak eğlenceye devam etti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, düğünlerde takı ve para takma geleneklerinin farklı bir şekilde uygulanmasını yeniden gündeme getirdi. Görüntüler izleyenlerin de ilgisini çekti.