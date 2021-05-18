Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi

"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 170 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 11,80 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak."

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının şekillendirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Türkiye'de hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatılan açıklamada, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla arpa, buğday ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Üreticilerin, lisanslı depoları kullanmalarının menfaatlerine olacağı vurgulanan açıklamada, "Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 750 liraya kadar ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı (5 milyon liraya kadar) ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur." ifadesi kullanıldı.

ÇKS'YE KAYDI OLMAYAN 2 KASIM'DAN İTİBAREN ÜRÜNLERİNİ SATABİLECEK

Açıklamada ayrıca, bu yılki hasat dönemi hububat alımlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki yüzde 50 fazlasına kadar ürünün tamamının satın alınacağı kaydedilerek, söz konusu sisteme kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım'dan itibaren TMO'ya satabileceği belirtildi.

Ofisin, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacağına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler randevu almasına gerek duymadan ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecek. Geçen yıl tonu 1650 olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday fiyatı bu yıl yüzde 36,4 artırılarak ton başına 2 bin 250 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 2 ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 2300 liraya ulaşacaktır. Ortalama verimler dikkate alınarak Bakanlığımızca hububata ton başına 275 lira, bakliyata ise 910 lira prim ve destek verilmektedir."