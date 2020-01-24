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Toprak Mahsulleri Ofisinden nohut ve yeşil mercimek fiyatı açıklaması:

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

"Paketli bakliyat perakende satışlarda, kilogram başına yeşil mercimek için 5 lira, nohutta ise kalibresine göre 4-6,5 lira fiyat belirlenmiş olup, satışlar devam etmektedir" - "Piyasalar yakından takip edilerek üretici ve tüketici lehine gerekli her türlü önlem alınmaya devam edilecektir"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın organlarında yer alan "bakliyat fiyatlarının tarladan sofraya 4 kat arttığına" ilişkin haberler üzerine, Ofisin nohut ve yeşil mercimek fiyatlarını duyurdu.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "bakliyat fiyatlarının tarladan sofraya 4 kat arttığına, örneğin nohudun tarlada kilogram başına 3 lira, marketlerde 12 lira olduğuna" dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Ofisin stoklarında yer alan nohut ve yeşil mercimeklerin, ülke genelinde yaklaşık 150 TMO satış noktasında ve e-PttAVM aracılığıyla internet üzerinden perakende satıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda paketli bakliyat perakende satışlarda, kilogram başına yeşil mercimek için 5 lira, nohutta ise kalibresine göre 4-6,5 lira fiyat belirlenmiş olup, satışlar devam etmektedir." bilgisi verildi.

Bakliyat stoklarının, paketli veya natürel olarak toptan satışa da sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Toptan satış fiyatlarımız, natürel nohut için kilogram başına 3,25-3,30 lira, yeşil mercimek için 3,05-3,10 lira, paketli ürünlerde ise nohutta 2,90-4,90 lira, yeşil mercimekte ise 4,60 lira seviyesindedir." ifadeleri kullanıldı.

TMO'nun ülke genelindeki talebin tamamını karşılayacak miktarda stoku bulunduğu vurgulanan açıklamada, piyasalar yakından takip edilerek üretici ve tüketici lehine gerekli her türlü önlemin alınmaya devam edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bakliyat fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi,

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