Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan çiftçi Servet Güleken, ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti.

Çiftçi Güleken, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksız bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekare alanda 25 bin çilek fidesi dikip, gübre giderinin düşerek gelirinin arttığını belirtti. Güleken 2019 yılında başladıklarını ve halen devam ettiklerini belirterek, “Yıllık olarak dönüm başına 12-15 ton arasında çilek alıyoruz. Bu sistemde diktiğimiz fidelerden yıl boyunca ürün alıyoruz. Ben bunun eğitimini yurt dışında 5 yıl aldım. Hollanda, İspanya firması ile ortaklaşa çalıştık. Türkiye’ye kesin dönüş yapınca ‘neden ülkemizde olmasın’ mantığı ile hareket ettik. Bütün yıl boyunca ürün aldığımız için sonunda güzel bir mutluluk duyuyoruz, kazandığımız paradan dolayı” dedi.

Topraklı tarıma göre, topraksız tarımda dönüm başına 20 bin çilek fidesi dikebildiklerini ifade eden Güleken, şunları anlattı:“Topraklı tarımda dönüme en fazla 5 bin fide dikebiliyorsunuz. Bu fidenin bakımı lazım ve iyi bakmak lazım. Bizim sistemde bir dönüm başına 20 bin fide dikiyorsunuz. Fide başına aldığınız ürünü hesapladığınızda topraklı tarıma göre beş kat fazla ürün alıyorsunuz. Fide yetiştirirken o fidenin ihtiyacı olan elementi veriyorsunuz. Azot, magnezyum, fosfat, potasyum gibi elementleri fidenin ihtiyacı kadar veriyorsunuz. Dolayısı ile fide doyuma ulaşıyor ve size iyi bir şekilde ürün veriyor. Topraklı tarımda toprağı istediğin kadar analiz et, bir metre sonrasını tutturamazsınız” dedi.