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Toyota ve Mitsibushi yasakladı! Sebebi 'güvenlik endişesi' olarak açıklandı... Araç sahipleri dikkat

12.02.2025 15:42
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Dünya yapay zeka savaşlarını konuşuyor. 20 Ocak'ta piyasaya sürülen DeepSeek geniş bir yankı uyandırırken Japon devleri Toyota ve Mitsubishi çalışanlarının uygulamayı kullanmasını yasakladı. Birçok Japon firması sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıklarını vurguladı. Toyota'dan bir yetkili yasağın sebebini, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." şeklinde açıkladı.

Toyota ve Mitsibushi yasakladı! Sebebi 'güvenlik endişesi' olarak açıklandı... Araç sahipleri dikkat

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi şirketi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmasını yasakladı.

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YETKİLİLER SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kyodo ajansının haberine göre, Toyota ve Mitsubishi firmalarından yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Toyota'dan bir yetkili, yasakla ilgili, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var." açıklamasında bulunurken Mitsubishi de çalışanlarının "iş amaçlı" Deepseek kullanımını yasakladığını kaydetti.

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BİR FİRMA DAHA YASAKLADI

Öte yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank'ın da çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı belirtildi.

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Birçok Japon firmasının sadece ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını kullandıkları vurgulandı.

20 OCAK'TA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞTÜ

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

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Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu. (AA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Toyota yapay zeka japon DeepSeek Mitsubishi
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