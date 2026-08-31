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Trabzon'da tarihi gün! Başkan Genç duyurdu: Yarım asırlık hayal gerçek oluyor

Trabzon’un yaklaşık yarım asırdır beklediği raylı sistemde tarihi gün geldi. Şehrin ulaşımında yeni bir dönemin kapısını açacak projenin temeli 1 Eylül Salı günü atılıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimizin yarım asırlık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik edeceğiz” diyerek tüm Trabzonluları tarihi buluşmaya davet etti.

Trabzon'da tarihi gün! Başkan Genç duyurdu: Yarım asırlık hayal gerçek oluyor
Hande Dağ

Trabzon’un yıllardır gündeminde olan ve kentin ulaşım geleceği açısından büyük önem taşıyan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nde beklenen gün geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yakından takip ettiği dev yatırımda yapım süreci 1 Eylül 2026 Salı günü resmen başlayacak.

Trabzon da tarihi gün! Başkan Genç duyurdu: Yarım asırlık hayal gerçek oluyor 1

TRABZON’UN ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek proje, kentin doğu-batı aksındaki ulaşımına yeni bir soluk getirecek.

Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat ortaklığında gerçekleştirilecek projenin ilk etabı, Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasında inşa edilecek.

Toplam 16,2 kilometrelik güzergahta 16 istasyon bulunacak. Karayolları’ndan başlayacak hat; Şehir Hastanesi, Stadyum, Beşirli, Kadın Yaşam Merkezi, Orman Bölge, Tanjant, Millet Bahçesi, Atapark, Pazarkapı, Meydan, Sanayi, Terminal, Forum AVM ve Karadeniz Teknik Üniversitesi üzerinden Trabzon Havalimanı’na ulaşacak.

Trabzon da tarihi gün! Başkan Genç duyurdu: Yarım asırlık hayal gerçek oluyor 2

BAŞKAN GENÇ’TEN TRABZONLULARA ÇAĞRI

Şehrin uzun yıllardır beklediği projenin hayata geçirilmesinde süreci yakından takip eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, temel atma töreni öncesinde vatandaşlara seslendi.

Başkan Genç, tüm Trabzonluları 1 Eylül Salı günü saat 14.00’te Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek törene davet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılacağı törende, Trabzon’un ulaşım tarihinde yeni bir dönemin ilk adımı atılacak.

“BU SADECE BİR PROJENİN BAŞLANGICI DEĞİL”

Trabzon için tarihi bir güne tanıklık edeceklerini vurgulayan Başkan Genç, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon’umuzun yıllardır beklediği raylı sistem için yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Avni Aker Millet Bahçesi’nde ilk kazmayı vuracağız. Bu sadece bir projenin başlangıcı değil, Trabzon’umuzun ulaşım tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Şehrimizin yarım asırlık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik edeceğiz.”

“TARİHİ BİR GÜN YAŞAYACAĞIZ”

Projenin hayata geçirilmesine verilen desteğe dikkat çeken Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekilleri ve projede emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Başkan Genç, “Trabzon’umuz için önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Tarihi bir gün yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu tarihi anı birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Raylı sistemin ilk kazmasının vurulmasıyla birlikte Trabzon’un yaklaşık yarım asırlık ulaşım hayali de somut bir yatırıma dönüşmüş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon ulaşım
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