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Trabzonlu balıkçıların tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 150, istavritin ise 200 liradan satılıyor.

Trabzonlu balıkçıların tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, levrek ve çipuranın kilogramı 350, barbun, alabalık ve istavritin 200, mezgit, somon ve kefalin 150, isparozun ise 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Murat Belen, AA muhabirine, balık çeşitliliğinin fazla, miktarının ise az olduğunu söyledi.

Denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'e kadar balık miktarının bu şekilde olabileceğini dile getiren Belen, şöyle devam etti:

"Şu anda en çok satılan istavrit ve mezgit. İstavritin kilosu 200, mezgit 150. Peşinden alabalık gelir ve kilosu 200 lira. En çok satılan ve fiyatları uygun olduğu için vatandaşların tercih ettiği balıklar. Diğer balıklar çipura, levrek ve somon da satılıyor ama istavrit ile mezgit kadar değil." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Trabzon balık fiyatları
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