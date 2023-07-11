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TRAFİK CEZALARI 2023: Trafik cezaları ne kadar, zam geldi mi? Aşırı hız, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme...

11.07.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak tespit edilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, trafik cezaları ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Trafik cezaları ne kadar, zam geldi mi? İşte 2023 trafik cezaları listesi...

TRAFİK CEZALARI 2023: Trafik cezaları ne kadar, zam geldi mi? Aşırı hız, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme...

Trafik cezaları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Aşırı hız, kemer takmama, kırmızı ışıkta geçme, alkollü ve ruhsatsız araç kullanma cezaları arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 trafik cezaları listesi...

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TRFAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

KDV zammı sonrası gözler trafik cezalarına çevrildi. Söz konusu cezaların şu an ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. 2023 Temmuz ayı itibariyle trafik cezaları belli olur olmaz haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Kırmızı ışıkta geçme: 951 TL

Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşma: 951 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma: 4 bin 64 TL

Alkollü araçla ilk yakalanma: 4 bin 64 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 8 bin 90 TL

Drift atma: 20 bin 342 TL

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