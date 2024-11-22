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Trafik cezaları için gündem yaratacak adım! 'Ertelenmeyecek' hapis cezası yolda… Bu şekilde araç kullananlar yandı!

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
22.11.2024 07:53
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Trafikte her gün onlarca, yüzlerce insanımız hatalı araba kullanan sürücülerin neden olduğu kazalar nedeniyle can kaybı yaşarken bu konu ile ilgili MHP’den önemli bir adım geldi. Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara verilen cezalar için artış istendi. Kanun teklifi kabul edilirse bu şekilde araç kullanan kişiler için hapis cezası geliyor. İşte detaylar…

Trafik cezaları için gündem yaratacak adım! 'Ertelenmeyecek' hapis cezası yolda… Bu şekilde araç kullananlar yandı!

Araç sürücüleri dikkat! Cezalar değişiyor. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, alkol ve uyuşturucu madde alarak araç kullananlar ile trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirenlere verilen cezaların artırılması maksadıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan kişi bir yıldan iki yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kazaya neden olunması hâlinde ceza ertelenemeyecek, paraya çevrilemeyecek. Tehlikeli şekilde birden fazla şerit değiştirerek başkalarının hayatı, sağlığı veya malını riske atan kişi iki seneye kadar hapisle cezalandırılacak.

PERT OLAN ARAÇLARI TRAFİĞE ÇIKARANLARA DA 500 BİN LİRA CEZA

Trafik kazasına sebep olunması hâlinde tesis edilecek ceza hakkında hükmün açıklanması geri bırakılmayacak, hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilmeyecek ve ertelenemeyecek. Ayrıca, pert olan araçları trafiğe çıkarana da 500 bin lira para cezası öngörülüyor.

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“CAYDIRICI TEDBİRLERİN ALINMASI ELZEMDİR”

MHP’li Halil Öztürk trafik kanunlarında önemli bir reform adımının atılmasını öngördüğü kanun teklifi için “Trafikte yer alan araçların bilinçli bir şekilde kullanılmaması maddi hasar ve can kaybına neden olabilmekte, nice hayatların sönmesi neticesinde geri dönüşü olmayan acılara yol açabilmektedir. Araç sürücülerinin daha dikkatli ve özellikle trafik kurallarına uygun olarak trafikte yol alması her şeyden önce can güvenliği için birinci şarttır. Bunun için de bir takım caydırıcı tedbirlerin alınması elzemdir. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifimizle de bu hususta cezaların artırılmasını öneriyoruz.” İfadelerini kullandı.

TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Cezalar artırıldı, yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlar... TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Cezalar artırıldı, yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlar...
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alkollü sürücü Ceza MHP uyuşturucu trafik kanun teklifi
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