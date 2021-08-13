Trafik cezanızı boşuna yüksek miktarda ödemeyin! İndirimli ödemek için...

Maddi ve manevi birçok zarara neden olan trafik kazaları, çoğunlukla sürücülerin dikkatsizlikleri sonucunda meydana geliyor. Bu nedenle trafik kazalarını önlemek ve sürücüleri caydırmak için çeşitli yaptırımlar söz konusu oluyor. Bu yaptırımlardan biri de trafik cezaları. Trafik ceza tutarları her yıl güncelleniyor ve böylelikle daha caydırıcı olmaları amaçlanıyor. Ancak trafik cezalarını erken ödeyen sürücülerin ceza ödemesi esnasında indirim alabiliyor. Erken ödeme indirimi ile ilgili detayları bu yazımızda açıkladık.

İNDİRİMDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN CEZAYI KAÇ GÜN İÇİNDE ÖDEMEK GEREKİYOR?

Trafik cezanızı öderken indirim alabilmeniz için öncelikle cezanın size tebliğ edildiği tarihe dikkat etmeniz gerekiyor. Sunulan bu fırsattan yararlanabilmek için cezanın size bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde trafik cezasının tamamını ödemelisiniz. 15 günlük sürenin sonunda ise trafik cezasının indirim olmadan ödüyorsunuz. Eğer bu ödemeyi bir aydan fazla geciktirirseniz, ödeyeceğiniz ceza tutarı her ay %5 faiz oranıyla artıyor.

TRAFİK CEZASINI ERKEN ÖDEYENLERE NE KADAR İNDİRİM UYGULANIYOR?

Trafik cezasının size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu cezanın tamamını öderseniz, ceza tutarının yüzde 25'i oranında bir indirimden faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki trafik kuralı ihlalleri için kesilen cezalarında indirim yapılabiliyor:

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak,

Ehliyet sahibi olmadan araç kullanmak,

Sürüş esnasında emniyet kemeri takmamak,

Muayenesi yapılmamış araç kullanmak,

Takip mesafesini gözetmemek,

Emniyet şeridini ihlal etmek,

Yasak bölgelerde sollama yapmak,

Plaka olmadan trafiğe çıkmak,

Hız sınırlarına uymamak,

Alkollüyken araç kullanmak.

TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Trafik cezanızı, size tebliğ edildiği tarihten sonraki 15 gün içerisinde anlaşmalı bankalar veya PTT şubeleri aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Dilerseniz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfası üzerinden de ödeme işlemini yapabilirsiniz. İnternetten yapacağınız ödeme esnasında T.C. kimlik numarası/Vergi Numarası ve plaka bilgisi talep ediliyor. Bu nedenle ödeme yapabilmek için bu bilgileri öncesinde hazırlamanız ya da bilmeniz gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden trafik cezanızı ödemek için TIKLAYINIZ.



