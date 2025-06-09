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Trafik cezası son 2 yılda 4 kat arttı! 2025 için beklenti belli oldu...

Bayram tatilinin son gününde yollarda trafik yoğunluğu da başladı. Trafik kontrolleri artarken yüksek cezalar da vatandaşların gündeminde. Devletin trafik cezalarından kasaya koyduğu miktar ise son bir yılda ikiye, son iki yılda dörde katlandı. 2025 yılındaki trafik cezalarının ise 100 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

Trafik cezası son 2 yılda 4 kat arttı! 2025 için beklenti belli oldu...
Ezgi Sivritepe

Kurban Bayramı'nın bitmesi ile tatilciler evlerine dönmeye başladı. Yollarda oluşan yoğunlukların kazasız atlatılması için denetimlerde aralıksız bir şekilde sürüyor. Son günlerde özellikle trafik cezaları gündem olmaya devam ediyor.

Otomobil-1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sadece arefe gününde ülke genelinde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapılarak ceza kesildiğini duyurdu. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekipleri tarafından denetlenen araç sayısı 1 milyon 351 bin 653 oldu.

Ayrıca, dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, son yıllarda merkezi bütçede trafik cezası gelirlerindeki artışlar oluyor.

YÜZDE 102 ORANINDA ARTTI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde kesilen trafik cezası tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 oranında artış 26,6 milyar TL'den 53,6 milyar TL'ye yükseldi.

TRAFİK-POLİSİ

2023'ün ilk dört ayında 13,4 milyar TL olan trafik cezası tutarı, iki yılda yüzde 300 oranında artmış oldu.

2022'de 18,4 milyar TL, 2023'te 30,4 milyar TL, 2024'te 72,1 milyar TL olan trafik cezası tutarının, 2025'te 100 milyar lirayı aşması bekleniyor.

köprü-trafiği

11 HAZİRAN'DA SON BULACAK!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram için trafik tedbirlerinin 30 Mayıs'ta başlayıp, 11 Haziran'a kadar devam edeceğini, günde yaklaşık 34 bin personelin denetimler için görevlendirildiğini duyurmuştu.

"Helikopterlerimiz ve dronlarımızla beraber 6 bin 339 saat hava araçlarımızla denetim yapılıyor" diyen Yerlikaya, Haziran ayıyla birlikte mobil radar sayısının da 1485'e yükseltildiğini açıklamıştı.

Para-7

Yerlikaya konuşmasında, “Buradan otoyolları kullanacak olan vatandaşlarımıza hassaten söylüyorum, her 30 kilometrede bir radar var gece ve gündüz. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bizim vatandaşlarımıza idari işlem, amiyane tabirle ceza yazmak gibi bir derdimiz yok. Tek bir derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın, yaralanma olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren ve AKP'li milletvekilleri tarafından sunulan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ali Yerlikaya trafik cezası trafik cezalari trafik polisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O cebinize giren her kuruş size haram olsun.
akepenin bacasız sanayisi !!
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