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Trafik cezası yapılandırma 2023 geldi mi? Trafik cezası yapılandırma ne zaman başlıyor, nasıl olacak?

23.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezası yapılandırma ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Kabine Toplantısı'nın gündem maddelerinden olan yapılandırmanın detayları ise merak ediliyor. Peki, Trafik cezası yapılandırma 2023 geldi mi? Trafik cezası yapılandırma ne zaman başlıyor, nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Trafik cezası yapılandırma 2023 geldi mi? Trafik cezası yapılandırma ne zaman başlıyor, nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin detayları merak ediliyor. Borçlar ve cezalara uygulanacak olan yapılandırmanın ayrıntıları bugünkü Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Trafik cezası yapılandırma 2023 geldi mi? Trafik cezası yapılandırma ne zaman başlıyor, nasıl olacak? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA 2023 GELDİ Mİ?

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için düğmmeye bastı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları bu kapsamda yapılandırılabilecek. Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor.

Trafik cezası yapılandırma

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugünkü toplantısında ana gündem, Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi olacak. Borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNİN AYRINTILARI

Borç yapılandırma paketine ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Paket kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
borç yapılandırma trafik cezası yapılandırma

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