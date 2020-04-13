Trafik cezasını indirimli ödemek mümkün! Kimsenin bilmediği o yöntem...

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan trafik polisleri, hatalı sürücülere yılda yaklaşık 10 milyon adet ceza kesiyor. Hatalı park, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri kullanmama gibi birçok ihlal sebebi sürücülerin ceza almalarına sebep oluyor. Son dönemde oldukça yüksek ücretlere çıkan cezalar, sürücüleri endişelendirmeye başladı. Daha az ceza ödeyebilmek için çeşitli yollar arayan sürücüler, erken ödeme indirimini merak ediyor. Peki erken ödeme indirim oranı ne kadardır?
Araçlarıyla hatalı davranış sergileyen sürücüler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Son zamanlarda 5 bin liraya kadar çıkabilen ceza miktarı, sürücülerin bütçesini tehdit etmeye başladı. Trafik cezaları geç ödendiğinde faiz uygulanırken, erken ödenmesi durumunda da %25'e varan indirimler uygulanır. Birçok ülkede ve Türkiye'de trafik cezasıyla karşılaşan sürücüler, cezalarını erken ödedikleri durumda indirimden faydalanma hakkına sahiptir. Kusurlu davranış sebebiyle kesilen cezayı ödemekte erken davranan sürücülere indirim yapılır.
-Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 1.228 TL / erken ödeme indirimi ile: 921 TL
Sürücü aracıyla hatalı bir eylemde bulunursa, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan trafik polisleri tarafından trafik cezasına çarptırılır. Söz konusu ceza sürücüye ibraz edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödenirse; sürücü indirimden yararlanma hakkına sahiptir. Cezanın belirtilen tarihte ödenmemesi durumunda faiz uygulanmaya başlar. Ancak cezanın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sürücü aldığı cezayı, ödemekle yükümlüdür.
Sürücünün kusurlu davranışı trafik polisleri tarafından bizzat fark edilirse trafik polisleri tarafından araç kenara çekilir. Polisler gerekli sorgulamaları yaparak sürücüye makbuz verir. Ancak, trafik polislerinin bulunmadığı noktalarda da sürücüler yaptırıma maruz kalır. Drone, helikopter, sabit ve mobil EDS üzerinden sürücüler sürekli denetime tabi tutulur. Bu durumlarda uygulanan cezalar 3 ile 7 gün arasında EGM sistemine düşer. Ceza 10 ile 30 gün arasında da sürücünün adresine ulaşır. Ancak bu süre içinde erken ödeme fırsatının kaçırılması söz konusu olabilir. Bu durumlarda, sürücü adına uygulanan ceza olup olmadığını e-Devlet üzerinden sık sık kontrol etmelidir.
Trafik cezası tebliğ edildikten sonra, sürücü anlaşmalı bankalar üzerinden cezayı ödeyebilir. Eğer banka ödemesi söz konusu değilse, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kredi kartıyla veya PTT şubelerinden nakit olarak ceza ödenebilir.
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