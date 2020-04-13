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Trafik cezasını indirimli ödemek mümkün! Kimsenin bilmediği o yöntem...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kontrolsüz araç kullanım sebebiyle meydana gelen trafik kazaları, pek çok insanın hayatını kaybetmesine yol açar. Can kaybını ve olası hasarları önlemek için her ülkenin trafik kuralları vardır. Bu kurallara uyulmadığı durumlarda sürücülere trafik cezası uygulanır. Tüm araç sahiplerinin merak ettiği trafik cezaları erken ödenirse indirim uygulanır mı? Detaylar yazımızda...

Trafik cezasını indirimli ödemek mümkün! Kimsenin bilmediği o yöntem...

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan trafik polisleri, hatalı sürücülere yılda yaklaşık 10 milyon adet ceza kesiyor. Hatalı park, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri kullanmama gibi birçok ihlal sebebi sürücülerin ceza almalarına sebep oluyor. Son dönemde oldukça yüksek ücretlere çıkan cezalar, sürücüleri endişelendirmeye başladı. Daha az ceza ödeyebilmek için çeşitli yollar arayan sürücüler, erken ödeme indirimini merak ediyor. Peki erken ödeme indirim oranı ne kadardır?

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Araçlarıyla hatalı davranış sergileyen sürücüler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Son zamanlarda 5 bin liraya kadar çıkabilen ceza miktarı, sürücülerin bütçesini tehdit etmeye başladı. Trafik cezaları geç ödendiğinde faiz uygulanırken, erken ödenmesi durumunda da %25'e varan indirimler uygulanır. Birçok ülkede ve Türkiye'de trafik cezasıyla karşılaşan sürücüler, cezalarını erken ödedikleri durumda indirimden faydalanma hakkına sahiptir. Kusurlu davranış sebebiyle kesilen cezayı ödemekte erken davranan sürücülere indirim yapılır.

-Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 1.228 TL / erken ödeme indirimi ile: 921 TL

  • Ehliyetsiz araba kullanma cezası: 2.473 TL / erken ödeme indirimi ile: 1.855,25 TL
  • Yolculukta cep telefonu kullanma cezası: 288 TL / erken ödeme indirimi ile: 215,75 TL
    -Plakasız trafiğe çıkma cezası: 1.698 TL / erken ödeme indirimi ile: 1.273,50 TL
  • Emniyet kemeri kullanmama cezası: 132 TL / erken ödeme indirimi ile: 99 TL
  • Hız sınırını aşma cezası (%10-30): 288 TL / erken ödeme indirimi ile: 176,25 TL
  • Muayenesiz araba kullanma cezası: 288 TL / erken ödeme indirimi ile: 176,25 TL
  • Hatalı sollama yapma cezası: 288 TL / erken ödeme indirimi ile: 216 TL

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ İÇİN BELİRLENEN SÜRE NEDİR?

Sürücü aracıyla hatalı bir eylemde bulunursa, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan trafik polisleri tarafından trafik cezasına çarptırılır. Söz konusu ceza sürücüye ibraz edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödenirse; sürücü indirimden yararlanma hakkına sahiptir. Cezanın belirtilen tarihte ödenmemesi durumunda faiz uygulanmaya başlar. Ancak cezanın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sürücü aldığı cezayı, ödemekle yükümlüdür.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?

Sürücünün kusurlu davranışı trafik polisleri tarafından bizzat fark edilirse trafik polisleri tarafından araç kenara çekilir. Polisler gerekli sorgulamaları yaparak sürücüye makbuz verir. Ancak, trafik polislerinin bulunmadığı noktalarda da sürücüler yaptırıma maruz kalır. Drone, helikopter, sabit ve mobil EDS üzerinden sürücüler sürekli denetime tabi tutulur. Bu durumlarda uygulanan cezalar 3 ile 7 gün arasında EGM sistemine düşer. Ceza 10 ile 30 gün arasında da sürücünün adresine ulaşır. Ancak bu süre içinde erken ödeme fırsatının kaçırılması söz konusu olabilir. Bu durumlarda, sürücü adına uygulanan ceza olup olmadığını e-Devlet üzerinden sık sık kontrol etmelidir.

Trafik cezası tebliğ edildikten sonra, sürücü anlaşmalı bankalar üzerinden cezayı ödeyebilir. Eğer banka ödemesi söz konusu değilse, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kredi kartıyla veya PTT şubelerinden nakit olarak ceza ödenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
trafik ceza, ehliyet,

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