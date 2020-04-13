Trafik cezasını indirimli ödemek mümkün! Kimsenin bilmediği o yöntem...

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan trafik polisleri, hatalı sürücülere yılda yaklaşık 10 milyon adet ceza kesiyor. Hatalı park, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri kullanmama gibi birçok ihlal sebebi sürücülerin ceza almalarına sebep oluyor. Son dönemde oldukça yüksek ücretlere çıkan cezalar, sürücüleri endişelendirmeye başladı. Daha az ceza ödeyebilmek için çeşitli yollar arayan sürücüler, erken ödeme indirimini merak ediyor. Peki erken ödeme indirim oranı ne kadardır?

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Araçlarıyla hatalı davranış sergileyen sürücüler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Son zamanlarda 5 bin liraya kadar çıkabilen ceza miktarı, sürücülerin bütçesini tehdit etmeye başladı. Trafik cezaları geç ödendiğinde faiz uygulanırken, erken ödenmesi durumunda da %25'e varan indirimler uygulanır. Birçok ülkede ve Türkiye'de trafik cezasıyla karşılaşan sürücüler, cezalarını erken ödedikleri durumda indirimden faydalanma hakkına sahiptir. Kusurlu davranış sebebiyle kesilen cezayı ödemekte erken davranan sürücülere indirim yapılır.