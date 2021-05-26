Trafik kazalarının ekonomiye zararı yıllık 15 milyar dolar!

2003 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, karayolları güvenliği kapsamında kazaların azaltılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla kanunlaşan “Psikoteknik Değerlendirme Raporu” şoförlüğü meslek olarak yapanlara zorunlu hale getirildi.

30 HAZİRAN'DA DENETİM ZORUNLULUĞU GELECEK

Mecliste tüm partilerden de onay alınarak uygulanan psikoteknik değerlendirme raporunun zorunluluğu 2003 yılından bu yana denetlenmedi ve pek çok kez gündeme gelerek 18 yılda 11 defa ertelendi. Son olarak 30 Haziran 2021’den sonra denetiminin yürürlüğe girmesi beklenen psikoteknik değerlendirme raporu olmayan ticari araç sürücülerinin raporu olmadığında cezai işlem uygulanacak. Psikoteknik rapor uygulamasının araç muayenesi gibi düzenli ve sıkı kontrollerinin başlamasıyla riskli sürücü tespit edilerek gerçekleşen trafik kazaları sayısında 2-3 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma bekleniyor.

Ticari amaçlı araç sürücüleri için 5 yılda bir tekrarlanması gereken psikoteknik değerlendirme raporu maliyeti 2021 yılı için 200 TL. Bu da bir sürücüye aylık 3.3 TL maliyet oluşturuyor.