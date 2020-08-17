Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Covid-19'un vurduğu ekonomide sigorta sektörü de durgunluk yaşıyor. Özellikle trafik ve kasko sigortalarının bir ayda yüzde 20 ile 40 arasında daralması sigortacıları acenteler üzerinden fiyat rekabetine itti. Ancak ekonomik kaygılar nedeniyle trafikten elini ayağını çeken vatandaşları çağırmak için daha geniş kapsamlı ve köklü çözümler arandı. Sigortacılar indirimle teşvik yoluna gitme kararı aldı. Sizin için sigorta sektöründe yaşanan gelişmeleri ve teşvik indirimlerini ele aldık.
TRAFİK SİGORTASI İNDİRİM ORANLARI NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası zorunlu olduğu için bu sigorta yaptırılmadığında devlet ilgili kişilere ceza uyguluyordu. Ancak bu uygulama kalkınca ve karantina döneminde evden çalışma sistemine geçilince vatandaşlar evlerinin önünde duran araçları için sigorta yaptırma işlemine gerek görmedi. Sigorta şirketleri ise Covid-19 tedavi masraflarının yüküyle uğraşırken bu alanda gerileyen sigortalı sayısı nedeni ile durgunluk yaşadı. Acenteler arası komisyon oranları ile başlayan rekabet için daha kökten bir çözüm arandı.
Daha önce trafik sigortalarındaki poliçe prim ödemelerinin taksit sayısını 3'ten 5'e çıkaran sigorta şirketlerinin bazıları da yüzde 10 indirim yapmıştı. Nisan ayından itibaren trafik sigortası ve kaskolar için yapılan yüzde 30 ve üzeri indirimler de ilk indirimlerin üstüne eklenmiş oldu. Bu yüzden bazı şirketlerin indirim oranları daha çok olabilir. Böylece ayda yüzde 1.5 oranında artan trafik sigortası prim tavanlarının en az yüzde 30 altında trafik sigortası poliçesi alabiliyorsunuz. Poliçe ödeme taksiti ise 5'e çıktı ve poliçe ödemeleri 1 ay geç başlatılıyor.
Her alanda gerileme yaşayan sigortalı sayısı nedeni ile büyük ekonomik kayıplar yaşandı. Bu kaybı önlemek için sigorta şirketleri ilerleyen zamanlarda daha da çok fiyat kırma yoluna gidebilir. Şimdiki tabloya göre kaza sayısı azaldığı için hasar ödemelerinde düşüş bekleniyor. Ancak sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlendiği için normalleşme dönemini yaşadığımız bu günlerde salgın öncesi dönemle benzer hasarlar yaşandığında daha çok zararlar yazabileceği öngörülüyor. Ayrıca kaza sayısı azaldığı halde kazalardaki ölü ve yaralı sayısında yaşanan artış da sigortacıları zora sokuyor.
PRİM ÖDEMELERİNDEKİ AYLIK ARTIŞLAR SON BULABİLİR
Zorunlu trafik sigortası için devletçe belirlenen ve her ay yüzde 1.5 oranında artan trafik sigortası tavan fiyatları ise bundan böyle artırılmayabilir. Sigorta primi tavan fiyatları ve prim ödemeleri ile ilgili sigorta sektörü temsilcileri Hazine Müsteşarlığı ile görüşmelerini sürdürüyor.
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