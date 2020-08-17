FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınının zirveye çıktığı dönemde evde kalan vatandaşlar, trafik sigortası ve kasko işlemlerini yaptırmama halinde uygulanan ceza da kalkınca, bu işlemleri ertelemeyi tercih etti. Sigorta şirketleri ise teşvik için yüzde 30'u aşan indirimler yapma yoluna gitti. Ayrıca ödemeleri bir ay geç başlatma hakkınız da bulunuyor.

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Covid-19'un vurduğu ekonomide sigorta sektörü de durgunluk yaşıyor. Özellikle trafik ve kasko sigortalarının bir ayda yüzde 20 ile 40 arasında daralması sigortacıları acenteler üzerinden fiyat rekabetine itti. Ancak ekonomik kaygılar nedeniyle trafikten elini ayağını çeken vatandaşları çağırmak için daha geniş kapsamlı ve köklü çözümler arandı. Sigortacılar indirimle teşvik yoluna gitme kararı aldı. Sizin için sigorta sektöründe yaşanan gelişmeleri ve teşvik indirimlerini ele aldık.

TRAFİK SİGORTASI İNDİRİM ORANLARI NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası zorunlu olduğu için bu sigorta yaptırılmadığında devlet ilgili kişilere ceza uyguluyordu. Ancak bu uygulama kalkınca ve karantina döneminde evden çalışma sistemine geçilince vatandaşlar evlerinin önünde duran araçları için sigorta yaptırma işlemine gerek görmedi. Sigorta şirketleri ise Covid-19 tedavi masraflarının yüküyle uğraşırken bu alanda gerileyen sigortalı sayısı nedeni ile durgunluk yaşadı. Acenteler arası komisyon oranları ile başlayan rekabet için daha kökten bir çözüm arandı.

Daha önce trafik sigortalarındaki poliçe prim ödemelerinin taksit sayısını 3'ten 5'e çıkaran sigorta şirketlerinin bazıları da yüzde 10 indirim yapmıştı. Nisan ayından itibaren trafik sigortası ve kaskolar için yapılan yüzde 30 ve üzeri indirimler de ilk indirimlerin üstüne eklenmiş oldu. Bu yüzden bazı şirketlerin indirim oranları daha çok olabilir. Böylece ayda yüzde 1.5 oranında artan trafik sigortası prim tavanlarının en az yüzde 30 altında trafik sigortası poliçesi alabiliyorsunuz. Poliçe ödeme taksiti ise 5'e çıktı ve poliçe ödemeleri 1 ay geç başlatılıyor.

Her alanda gerileme yaşayan sigortalı sayısı nedeni ile büyük ekonomik kayıplar yaşandı. Bu kaybı önlemek için sigorta şirketleri ilerleyen zamanlarda daha da çok fiyat kırma yoluna gidebilir. Şimdiki tabloya göre kaza sayısı azaldığı için hasar ödemelerinde düşüş bekleniyor. Ancak sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlendiği için normalleşme dönemini yaşadığımız bu günlerde salgın öncesi dönemle benzer hasarlar yaşandığında daha çok zararlar yazabileceği öngörülüyor. Ayrıca kaza sayısı azaldığı halde kazalardaki ölü ve yaralı sayısında yaşanan artış da sigortacıları zora sokuyor.

PRİM ÖDEMELERİNDEKİ AYLIK ARTIŞLAR SON BULABİLİR

Zorunlu trafik sigortası için devletçe belirlenen ve her ay yüzde 1.5 oranında artan trafik sigortası tavan fiyatları ise bundan böyle artırılmayabilir. Sigorta primi tavan fiyatları ve prim ödemeleri ile ilgili sigorta sektörü temsilcileri Hazine Müsteşarlığı ile görüşmelerini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Türk şirketleri dünya listesindeTürk şirketleri dünya listesinde
Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu! Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
İpotekli ev alacaklar dikkat!
İpotekli ev alacaklar dikkat!
Eylül ayı uçuş planı belli oldu
Eylül ayı uçuş planı belli oldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları düşer mi?
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı
Ev kiralarına yapılacak zam belli oldu! Kiracıları üzen haber...
Ev kiralarına yapılacak zam belli oldu!
İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımları 2020! Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü iş başvurusu!
En az ilkokul mezunları için hastanelerde iş imkanları!
TÜİK açıkladı! Konut satışlarında rekor artış
TÜİK açıkladı! Temmuz ayında rekor kırıldı
'Savunmanın devleri' listesinde 7 Türk şirketi
Türk şirketleri dünya listesinde
Emekliye 2250 TL'ye varan promosyon fırsatı! İşte en çok kazandıran bankalar...
Emekliye 2250 TL'ye varan promosyon fırsatı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.