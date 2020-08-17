Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Covid-19'un vurduğu ekonomide sigorta sektörü de durgunluk yaşıyor. Özellikle trafik ve kasko sigortalarının bir ayda yüzde 20 ile 40 arasında daralması sigortacıları acenteler üzerinden fiyat rekabetine itti. Ancak ekonomik kaygılar nedeniyle trafikten elini ayağını çeken vatandaşları çağırmak için daha geniş kapsamlı ve köklü çözümler arandı. Sigortacılar indirimle teşvik yoluna gitme kararı aldı. Sizin için sigorta sektöründe yaşanan gelişmeleri ve teşvik indirimlerini ele aldık.

TRAFİK SİGORTASI İNDİRİM ORANLARI NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası zorunlu olduğu için bu sigorta yaptırılmadığında devlet ilgili kişilere ceza uyguluyordu. Ancak bu uygulama kalkınca ve karantina döneminde evden çalışma sistemine geçilince vatandaşlar evlerinin önünde duran araçları için sigorta yaptırma işlemine gerek görmedi. Sigorta şirketleri ise Covid-19 tedavi masraflarının yüküyle uğraşırken bu alanda gerileyen sigortalı sayısı nedeni ile durgunluk yaşadı. Acenteler arası komisyon oranları ile başlayan rekabet için daha kökten bir çözüm arandı.