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Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili flaş düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını açıkladı.

Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili flaş düzenleme

Zorunlu trafik sigortası ve DASK prim ödemelerinde taksit sayısı beşe çıkarıldı.

TSB'den yapılan açıklamada, "Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir" denildi ve şu öneriler yapıldı:

"Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

"Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

"Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası, DASK,

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