Trafik sigortasına 'asgari ücret' düzenlemesi: 1 Mayıs'tan itibaren zam hesabı değişiyor

Trafik sigortasına zam oranının belirlenmesinde milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren bir değişiklik gündeme geldi. Fiyat artışlarının sürmesi nedeni ile araç sahiplerinin edindikleri araçların değeri de sabit kalmadığı için trafik sigortasını hesaplarken yeni bir sisteme gidilmesine karar verildi. Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve asgari ücret artışlarının da içinde bulunduğu bir maaliyet hesaplaması uygulamaya girecek.

Detaylarının daha sonra netleşeceği yeni uygulamada, asgari ücretin değerlendirilme kararı, gelirini bu seviyeden elde edenler olduğu için alındı.

HESAPLAMA DEĞİŞTİ

Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.

Trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) belirliyordu. Mayıs ayıyla birlikte zam hesabı değişti. Artık zam üst sınırı maliyet endeksine göre belirlenecek.

Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3 oldu.

2024'ÜN İLK AYLARINDAKİ ZAM ORANLARI

Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5'er zam yapıldı. Trafik sigortasına bu yılın ilk 4 ayında yüzde 30'un üzerinde zam geldi.

MALİYET ENDEKSİ

Maliyet endeksini, hasar ödemelerini etkilediği için en fazla asgari ücret artışı oranı baz alınabilecek.

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