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Trafik sigortasında önemli uyarı! Havale ve EFT ile ödeme yok...

30.11.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uyarı geldi. Trafik sigortasında yapılan düzenleme ile kaza yapmayan sürücüler önemli bir avantaj elde ederek yüzde 50 indirim imkanı kazanacakken, riskli basamakta bulunan sürücülerin prim tutarı ise yüzde 200 artacak. Uzmanlar, trafik sigortasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirirken, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı da uyardı. İşte düzenlemeyle ilgili ayrıntılar...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında yapısal sorunların çözümü için hazırladığı iş planını kamuoyuyla paylaştı. Uzmanlar, trafik sigortasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirirken, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı da uyardı. Can Paksoy, “Online poliçe ödemelerinde sigorta şirketlerinin kişisel IBAN’ler üzerinden havale/EFT gibi yöntemlerle ödeme almadığını da akılda tutmak gerekiyor” dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında yapısal sorunların çözümü için ilgili paydaşlarla hazırladığı iş planını kamuoyuyla paylaştı. Yol haritasına göre SEDDK, trafik sigortasında kısa vadede sıfırıncı ve sekizinci basamak uygulamasının geleceğini duyurdu. Sıfırıncı basamağa yüzde 200 sürprim, sekizinci basamağa yüzde 50 indirim öngören düzenleme planlarının 2023’ün ilk ayları itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilirken, poliçe kesmeyen şirketlere ruhsat iptali gibi yaptırımları da kapsayacak düzenlemeler konusunda da adım atılacağı ifade edildi. Öte yandan serbest tarife sistemine en kısa sürede geçilmesi gerekliliğine dikkat çekilse de bu konuyla ilgili net tarih verilmedi. Çalışmada ayrıca SEDDK’nin orta ve uzun vadede planladığı trafik sigortası güncellemeleri de yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Can Paksoy, “SEDDK’nin sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek ortaya koyduğu yol haritası, trafik sigortasının yapısal sorunlarını gidermek açısından önemli bir adım. Halihazırda 7 olan trafik sigortası basamak uygulamasına sıfır ve sekizinci basamakların eklenmesi ve dinamik basamak uygulamasına geçilmesi, kazasız sürücüler için avantaj anlamına geliyor” dedi.

2025’TE TRAFİK SİGORTASI SİCİL BELGESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trafik sigortası için yeni bir döneme işaret eden yol haritasının orta vade planları içinde doğrudan tazmin sisteminin getirilmesi, tahkim komisyonunun aktif kullanımının yaygınlaştırılması, sıfırıncı basamak yani kaza oranı yüksek sürücülerin psikoteknik testler, eğitimler ve ehliyete el koyma gibi uygulamalarla rehabilitasyonu öngörüldü. Uzun vade planlar için ise poliçe iptallerinde asgari acente komisyonu tutarının 100 TL’ye yükseltilmesi, araç satışlarında mevcut poliçenin 15 gün daha koruma sağlaması uygulamasına son verilmesi, emisyon değerleri düşük yüzde 100 elektrikli araçlarda ve engellilere ait araçlarda prim indirimi gibi başlıklar sıralandı. Özellikle trafik hasarını kişinin kendi sigorta şirketinin hemen ödeyecek olması anlamına gelen doğrudan tazmin sisteminin vatandaşlar lehine bir uygulama olacağını belirten Can Paksoy, “Doğrudan tazminin yanı sıra, 2025 için ticari araçlarda trafik sigortası sicil belgesinin yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu belge sayesinde tıpkı findeks raporu gibi, kişilerin sigorta raporları olacak. Bu, sigorta şirketlerinin mağduriyetini engelleyecek ve kötü niyetli kullanımlara sebebiyet veren yapısal sorunlara çare olabilir. Uzun vadede elektrikli araçlara ve engellilere ait araçlara yönelik prim indirimi uygulamaları da kapsayıcılığa ve sürdürülebilirliğe temas ediyor” ifadelerini kullandı.

“DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI”

Araç sigortaları için geçerli olan değişikliklerin yanı sıra son dönemde yaşanmaya başlanan poliçe kesme dolandırıcılıklarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Paksoy, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Halihazırda trafik sigortasında tavan fiyat uygulanıyor. Bu, sigorta şirketleri tarafından sunulan tekliflerde yüksek fiyat farklı oluşmadığı anlamına geliyor. Bu noktada sigorta yaptıracak vatandaşlarımızın cep telefonu aramalarıyla ulaşan ve yüzde 50 gibi cazip indirimler yapılabildiğini söyleyen kişilere itibar etmemeleri, güvenilir sigorta şirketlerinden ve sigorta aracılarından hizmet almaları, olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçiyor. Öte yandan online poliçe ödemelerinde sigorta şirketlerinin kişisel IBAN’ler üzerinden havale/EFT gibi yöntemlerle ödeme almadığını da akılda tutmak gerekiyor. Koalay.com bu noktada devreye giriyor ve 20'yi aşkın sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırma olanağı sunuyor. Müşteriler, Koalay.com'da diledikleri sigorta için aldıkları teklifleri karşılaştırarak en uygun fiyat garantisiyle poliçesini almak istedikleri sigorta şirketini seçebiliyor, taksit olanaklarından yararlanabiliyor. Ödeme süreçleri dijital ortamda, güvenli altyapılarla gerçekleştiriliyor ve vatandaşlar, 1 dakika gibi kısa bir süre içinde sigortalarını online satın alabiliyor." (DHA)

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trafik sigortası

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