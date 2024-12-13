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Trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak'ta yürürlükte! Havuz sistemi, prim indirimi, ek ödemelere kadar düzen değişiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.12.2024 08:22
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) trafik sigortası için aldığı kararlar yer aldı. Engelli bireylerin trafik sigortası priminden, havuz sistemine kadar birçok detayda değişiklik yapıldı. Bazı uygulamalar bugün başlarken bazıları da 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki yeni değişiklikler neler? İşte ayrıntılar...

Trafik sigortasında yeni dönem: 1 Ocak'ta yürürlükte! Havuz sistemi, prim indirimi, ek ödemelere kadar düzen değişiyor

Trafik sigortasında değişiklikler yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası) ile ilgili değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bazı düzenlemeler bugün hayata geçirilirken bazıları ise yeni yılı bekleyecek.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN PRİM DESTEĞİ

Engelli kimlik kartı bulunan ve Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı bireysel için trafik sigortası primlerinde yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

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SİGORTANIZI İPTAL EDERSENİZ...

Sigorta poliçenizi iptal etmeniz durumunda ise, sigorta şirketine ödemeniz gerekn ücret asgari ücretin yüzde 2'sinden az olmayacak. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemede, primin yüzde 80’i sigorta acentesine komisyon olarak tahakkuk ettirilecek.

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2025'TE TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNE EK GELİYOR

2024 Aralık ayına göre trafik sigorta primleri yeni yılda, göre bazı araç gruplarında yüzde 10 bazılarında ise yüzde 5 eklenecek.

HAVUZ SİSTEMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Bir dönemdir konuşulan havuz sistemi ise hayata geçirildi. 2025'e kadar farklı bir hesaplama yöntemi ile yapılacak olan havuz sistemi; prim ve hasarların yüzde 50’si sigorta şirketleri arasında eşit şekilde bölüştürülerek uygulanacak. Yeni yılda hayata geçecek olan uygulamada kalan yarısı ise şirketlerin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık paylarına göre dağıtılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK ŞU ŞEKİLDE:

"MADDE 1- Yönetmeliğin 4'üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(10) Kurum, 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde %20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 9'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının %2’sinden az olamaz. Bu primin %80’i acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir. Bu fıkra kapsamında yapılan hesaplama sonucunda bulunan tutarların küsuratlı olması halinde bu küsuratlar bir üst tam sayıya iblağ edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi, aynı fıkranın mevcut dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:

“Hasar maliyet endeksi değişim oranının sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak dikkate alınır.”

“Kurul; hasar frekansı, hasar maliyetleri ve ilgili diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı; tüm araç grupları ve basamakları için sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya, ayrıca araç grubu ve basamak bazında ilave %2’ye kadar artırmaya yetkilidir.”

“(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %5 eklenerek uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 16’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve mevcut Tablo 16’dan sonra gelen “Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A, 11, 15 ve 17 için dipnotlar:” şeklinde değiştirildi.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki geçici madde eklendi.

“0, 1, 2 ve 3. basamaklarda bulunan tüm araç grupları ile 4, 5, 6, 7 ve 8. basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) türündeki araç grupları Havuz kapsamındadır.”

“Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar sigorta şirketleri arasında, trafik sigortası primlerinden ilgili ayda aldıkları paya göre her ay dağıtılır. Bu pay her ayın sonunda hesaplanıp ilgili ayın pay dağıtımında kullanılır.”

“Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) 12/4/2017-31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanır. Primler ve ödenen hasarların %50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Kalan %50 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanır. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014-12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır.”

Yönetmeliğin; 2'nci maddesi 5 Aralık 12 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmeliğin 3'üncü ve 6'ncı maddeleri 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin Diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi"

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete trafik sigortası
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