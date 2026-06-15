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Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarihe karışıyor

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Düzenleme 1 Temmuz'da devreye girecek. Düzenlemeyle, kaza durumunda vatandaşların karşılaştığı aracılar da tarihe karışıyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarihe karışıyor
Hande Dağ

Trafik sigortasındaki yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Birçok madde sil baştan değişiyor. İşte detaylar...

A Haber'de yer alan habere göre, trafik sigortalarındaki değişiklik yolda, artık kaza sonrası arayıp değer kaybını karşılayacağını söyleyen fırsatçılar tarihe karışıyor. Önceden, bir kaza olduğunda aracı kurumlar kazadan aylar geçtikten sonra bile kişiyi arayıp, isterseniz dava açalım, sizin değer kaybınızı biz alalım deyip kişiden komisyon isteyebiliyorlardı. Ancak bu yeni düzenlemeyle değer kaybı eksper tarafından hazırlanacağı için artık aracı kurumlar kişiyi arayamayacak.

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarihe karışıyor 1

"KÜÇÜK ARACILAR ORTADAN KALKMIŞ OLACAK"

Haberde konuşan yetkili "Bu şekilde vatandaşlarımız dolandırılmaktan, uzun süreler uğraşmaktan, nereye müracaat edeceklerini bilemedikleri için kandırılmaktan kurtulmuş olacaklar. Küçük aracı komisyoncular türemişti. Vatandaşlarımızı arayarak bir kaza yaptıklarını ve değer kaybını tahsil edebileceklerini ileri sürüyorlardı. Bu küçük aracılar da ortadan kalkmış olacak" dedi.

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarihe karışıyor 2

Yeni düzenlemeyle eksperler kaza tutanağını belirlerken değer kaybını da belirleyecek. Yetkili "Sigorta Bilgi ve Gözetleme Denetleme Kurumu tarafından otomatik atanacak eksperler. Artık o eksper bu eksper değil, kim atanıyorsa eksper olay yerine gittiğinde hem hasar raporunu tutacak hem değer kaybını" ifadelerini kullanırken böylece sonradan arayıp iki tarafı da mağdur eden o aracı firmalara fırsat kalmayacağı vurgulandı.

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarihe karışıyor 3

Aylar süren değer kaybı tespitinin artık sadece bir iş günü sonra mesaj ya da e-Devlet üzerinden bildirileceği kaydedildi. Yetkili "Aracın modeli, yaşı, uğradığı kaza ve bu kaza nedeniyle araçta olan değer kaybını da hesaplayıp otomatik olarak bütün evraklarla birlikte bunu sisteme işleyecekler" şeklinde konuştu.

Düzenlemede başka yenilikler de bulunuyor. Örnek olarak; bir kaza olduğunda ve kaza yapan sürücü olay yerinden hızla kaçtığında doğal olarak alkol muayenesi ya da kaza tespit tutanağı hazırlanamadığı belirtilirken eğer bu kaçan sürücü ya da olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü herhangi bir gerekçe gösteremezse bu defa sigorta şirketinin ödediği tazminatı o sürücüden temin edebileceği aktarıldı.

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Tarihe karışıyor 4

40 BİN TL VURGUSU

Yetkili "Herhangi bir hasar olduğunda burada bir eksper atamasının yapılabilmesi için hasar tutarının 40.000 TL üzerinde olması hesaplanıyor. 40.000 TL'nin altındaki küçük kazalar iki tane sürücü kendi aralarında anlaşarak bunu çözüm yoluna gidecekler" dedi. Tedavi sürecinde ortaya çıkan tüm sağlık giderleri ile bakıcı giderlerinin de teminat kapsamında karşılanacağı ve düzenlemenin 1 Temmuz'da devreye gireceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
eksper trafik sigortası
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