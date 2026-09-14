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Trafik sigortasında yeni tarife açıklandı! Bazı araçlarda fark büyüdü

Zorunlu trafik sigortasında eylül tarifesi belli oldu. Yeni rakamlar bazı araç gruplarında şaşırtıcı seviyelere ulaşırken, sürücünün risk basamağına göre oluşan fiyat farkı da dikkat çekti.

Trafik sigortasında yeni tarife açıklandı! Bazı araçlarda fark büyüdü
Aleyna Türkmen

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayıyla birlikte geçerli olacak prim tutarları açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin yayımladığı tarifede, araç türü ve sürücünün risk basamağına göre ödenecek tutarlarda önemli farklılıklar ortaya çıktı. En yüksek prim ise 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde görüldü ve 423 bin 661 liraya ulaştı.

İstanbul’da bir otomobilin dördüncü basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödenecek prim 19 bin 405 lira olarak belirlendi. Sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkan sürücüler ise denetim sırasında yakalanmaları durumunda para cezasının yanı sıra araçlarının trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabiliyor.

Trafik sigortasında yeni tarife açıklandı! Bazı araçlarda fark büyüdü 1

TRAFİK SİGORTASINDA RİSK BASAMAKLARI ARASINDAKİ FARK BÜYÜDÜ

Trafik sigortası primlerine eylül ayında yaklaşık yüzde 2 oranında artış yapıldı. İstanbul’da içten yanmalı motora sahip olup sıfırıncı basamakta yer alan yüksek riskli sürücünün ödeyeceği prim 58 bin 214 lira olurken, risk seviyesi en düşük olan 8’inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 702 lira olarak hesaplandı. Bu iki grup arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500 seviyesine çıktı.

Ankara’da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı araç sahibi riskli sürücünün primi 56 bin 566 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamaktaki sürücü için tutar 9 bin 428 lira oldu. İzmir’de ise aynı basamaklardaki primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak açıklandı.

Trafik sigortasında yeni tarife açıklandı! Bazı araçlarda fark büyüdü 2

TİCARİ TAKSİLERDE EN YÜKSEK PRİM 172 BİN 447 LİRA

Ticari taksiler için uygulanacak zorunlu trafik sigortası primleri de şehir ve risk basamağına göre değişiyor. İstanbul’da sıfırıncı basamakta bulunan ticari taksilerin primi 172 bin 447 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamakta bu tutar 28 bin 741 liraya geriliyor.

Ankara’da ticari taksiler için en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim ise 27 bin 928 lira oldu. İzmir’de sıfırıncı basamaktaki prim 162 bin 686 liraya ulaşırken, 8’inci basamakta ödenecek tutar 27 bin 114 lira olarak belirlendi.

Trafik sigortasında yeni tarife açıklandı! Bazı araçlarda fark büyüdü 3

OTOBÜSLERDE PRİM 423 BİN 661 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi, sıfırıncı basamakta 423 bin 661 liraya yükseldi. Aynı araç grubunda 8’inci basamakta yer alanlar için prim tutarı 70 bin 610 lira olarak açıklandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre sigortasız araçla trafiğe çıkmanın maliyeti yalnızca poliçe bedeliyle sınırlı değil. 2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlara 1.246 lira ceza uygulanıyor ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilebiliyor. Trafik polisleri, yakalanan sürücüden poliçeyi hemen yaptırmasını isteyerek aracın bağlanmaması yönünde inisiyatif kullanabiliyor.

Sigortasız aracın kazaya karışması halinde ise poliçenin bulunmaması nedeniyle 2 bin 39 lira ceza uygulanıyor ve karşı tarafa verilen hasarın bedeli de ödeniyor.

Trafik sigortasında yeni tarife açıklandı! Bazı araçlarda fark büyüdü 4

GEÇİKEN POLİÇEDE YÜZDE 50, EN RİSKLİ SÜRÜCÜDE YÜZDE 200 ARTIŞ

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya mevcut poliçenin yenilenmemesi halinde gecikilen her 30 gün için prim üzerine yüzde 5 oranında sürprim, yani gecikme zammı ekleniyor. Bu ek maliyetin toplam oranı en fazla yüzde 50’ye ulaşabiliyor.

Sürücünün sıfırıncı basamağa gerilemesi için 1’inci basamakta bulunduğu yıl içerisinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazası yapması ve bu kazalar sonucunda sigortadan tazminat ödenmesi gerekiyor.

En yüksek risk grubunu ifade eden 0’ıncı basamakta ise zorunlu trafik sigortası primine yüzde 200 oranında zam, diğer adıyla sürprim uygulanıyor.

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İstanbul Zorunlu trafik sigortası trafik sigortası
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