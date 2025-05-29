Trafikte hız sırını aşana 30 bin TL ceza, ambulansa ve itfaiyeye yol vermeyenin ehliyeti alınacak! Resmileşmeden indirim talebi geldi

Trafik cezaları artıyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunulan, trafik cezalarında artış öngören kanun teklifinin yankıları sürerken; söz konusu kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 36 maddelik kanun teklifine ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hedefin 20 yılda sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.

"AMBULANSA VE İTFAİYEYE 2 KEZ YOL VERMEYENİN EHLİYETİ İPTAL"

Geçiş önceliği ve kavşak kuralları ihlalinde mevcut para cezasının 993 lira olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Günlük can kaybı 2.2. Ambulans ve itfaiye yol vermezseniz 46 bin TL ceza yerseniz. Ehliyetinizi 30 gün alırız ve aracınızı 30 gün trafikten men ederiz. Ambulansa ve itfaiye 5 yıl içerisinde 2 kez yol vermezseniz ehliyetiniz iptal edilir." diye konuştu.

HIZ SINIRINI AŞANA 30 BİN LİRA CEZA

Hız ihlaliyle ilgili yapılan düzenlemeye açıklık getiren Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"5 kilometrelik toleransla, mesela 30 kilometre hız limiti olan okul önünde 36 dahil yakalanırsanız 2 bin lira getiriyoruz. 36'dan 40'a çıkarsan 2 bin lira. Ve burada 4 barem var, 5'erli sistem yaptık. Daha sonra 10'arlı duruma çıkıyoruz. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile yakaladığımız zaman 20 bin lira ceza, 30 gün ehliyetini alıyoruz. (56-65 kilometre limit aşımda) 25 bin lira ceza, 60 gün alıyoruz, 66 kilometre ve üzeri olduğunda 30 bin lira ceza ve 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde bu durum 5 kez tekrarlanırsa psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk ediyoruz. Yerleşim yerlerinde yeni nesil tripotlu radarlar ve araç içindeki seyyar radarlarla artık çok denetim yapacağız."

30 BİN LİRALIK CEZA TARTIŞMA YARATTI

Hız limiti aşımında verilen cezanın 30 bin lirayı bulması tartışma yarattı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Hukukçu Hadi Dündar, cezaların orantılı olması gerektiğine dikkat çekti. Dündar “Drift atma, motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçları akrobatik hareketlerle kullanma, kırmızı ışık ihlali gibi durumlardaki ceza artışları makul seviyelerde ancak sürücülerin ihlal ettikleri fiiller tam anlamıyla ispat edilmeli. Bu çerçevede, trafik fahri müfettişinin yazdığı cezaya güvenerek ceza verilmemeli. Benzer şekilde ‘kırmızı ışık ihlali yapıldı’ beyanıyla ceza verilmemeli. Kesilen cezalarda ispat aranmalı. Radar, yolun kenarında kendisini gizleyerek cezalandırma avına çıkmamalı. Eğer böyle bir durum olursa ve eski usuldeki gibi ispat olmadan cezalandırma yoluna gidilirse, cezaların orantılı olamayacağını söylemek mümkün. Kuralların ihlalinin ispat edilmesi durumunda ceza ne kadar yüksek olursa o kadar caydırıcı olur” dedi.

"MUAYENE SİSTEMİMİZ AB’NİN 15 YIL GERİSİNDE"

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe ise yeni düzenlemede öngörülen cezaların caydırıcı olacağını söyledi. İntepe “Bugüne kadar ilk defa ‘caydırıcılık’ rakamlarına uygun bir yasa teklifi verildi. Ceza miktarlarını yerinde buluyorum” diye konuştu. Ticari araç sürücülerinin ‘sıfır hata’ ile araç kullanabilmesi gerektiğine de dikkat çeken İntepe, şunları söyledi:

"Otobüs ve tırlardaki fabrikasyon çıkışlı hız sınırlandırıcılarının devreye alınması gerekiyor. Muayene sistemimiz de AB’nin 15 yıl gerisinde."

"CEZALARA EĞİTİMLE İNDİRİM YAPILSIN"

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği’nden de trafik cezalarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, ceza tutarlarında eğitimle birlikte belli oranlarda indirim yapılmasını önerdi. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin; ‘Şu eğitimi, şu kadar saat alanlara yüzde 50 indirim uygulanır’ şeklinde, cezaları eğitime dönüştürecek bir sistem getirilmeli. Böylece, eğitim programları düzenlenir ve kişi nelerden dolayı hata yaptıysa bununla ilgili eğitim alır. Eğitimi alanlara da indirim uygulanabilir.”