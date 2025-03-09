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Trakya'da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı

09.03.2025 15:38
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

Trakya'da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinin hijyen şartları kontrol edildi.

Ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumlarının kontrol edildiği denetimde, etiket bilgileri ve satış koşulları da detaylı şekilde incelendi.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de ekipler, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kentte gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde iş yerlerinin hijyen koşullarını inceleyip, ürünlerin son tüketim tarihleri ve saklama koşullarını kontrol etti.

Tekirdağ'da da ekipler gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
denetim fırın
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