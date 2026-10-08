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Trakya'dan 9 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 948 milyon 741 bin 680 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trakya'dan 9 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden edinilen bilgiye göre, Trakya'da geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 680 milyon 357 bin 350 dolar olan ihracat bu yıl arttı.

Tekirdağ'dan ocak - eylül döneminde 1 milyar 776 milyon 477 bin 980 dolar, Kırklareli'nden 90 milyon 248 bin 30 dolar, Edirne'den ise 82 milyon 15 bin 670 dolarlık dış satım yapıldı.

Trakya, demir ve demir dışı metaller ile hububat başta olmak üzere birçok sektörde gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

Deniz, kara ve demir yolu taşımacılığında avantajlı konumda bulunan Tekirdağ'da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde en fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yapıldı.

Edirne'de ise en fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat Almanya, ABD ve Sırbistan'a, Kırklareli'nden Bulgaristan, ABD ve İtalya'ya, Edirne'den ise Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kosova'ya gerçekleştirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trakya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi
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