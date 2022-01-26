Trendyol kuryelere zam açıklaması

Trendyol 2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olacağını bildirdi.

Kendi araçlarıyla 1 yıl sözleşmeli olarak dağıtım yapan çalışanlar, paket başına ücret 4 TL'in biraz altındayken 4.72 TL+KDV'ye çıkarıldığını, yüzde 11 oranında yapılan zammı yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdi.

Araçlarıyla dağıtım yapanların aylık gelirinin bu zam oranıyla 9 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktığını ancak mazot, sigorta, bakım masrafı ve vergi çıkarıldığında kendilerine kalan net tutarın 4 bin TL dolayında olduğunu ifade eden çalışanlar paket başına ücretin 6 TL+KDV'ye yükseltilmesini talep ediyordu.

