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Trenle şehir şehir gezip dileniyor! Dolar, euro, Türk Lirası... Üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.11.2024 10:34
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Trenle gezerek gittiği şehirlerde dilenerek para toplayan kişi, Konya'da zabıta ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan paralar zabıtaları şaşkına çevirdi. Şahsın, İstanbul'dan yola çıktığı ve trenle şehir şehir dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıktı.

Trenle şehir şehir gezip dileniyor! Dolar, euro, Türk Lirası... Üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 37 yaşındaki H.M.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

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İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKIP TRENLE ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK PARA TOPLAMIŞ

Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü. İstanbul'dan yola çıktığı ve trenle şehir şehir dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıkan dilenci H.M.'nin üzerinden bir miktar dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı.

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Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin daha önce de yakalanmasına rağmen vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği öğrenildi. Dilenci H.M. gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı. (İHA)

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Dilenci Euro Türk lirası tren dolar
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