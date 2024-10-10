Trilyonlarca lira markete gitti! Vatandaş her yerde kredi kartı kullanıyor...

Türkiye uzun zamandır yüksek enflasyon ile mücadele ediyor. Ekonomik sıkılaşma için her yöntem kullanılıyorken vatandaş ise maddi zorluklardan kaçınmaya çalışıyor.

Sözcü'nün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan derlediği verilere göre, Türkiye genelinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı 2024'ün ilk 9 ayonda 10 trilyon 627.3 milyar olarak gerçekleşti.

İLK KEZ 2020'DE AÇMIŞTI!

2023 yılında 7.4 trilyon olan harcamalar 2022'de 3.6 trilyon lira seviyesinde gerçekleşmişti. Kartlı harcamalar 2021’de 1.7 trilyon lira olurken 2020’de de ilk kez 1 trilyon lirayı aşmıştı.

Kart harcamalarının en fazla yapıldığı yer ise 1 trilyn 863.2 milyar ile market ve alışveriş merkezi kategorisi oldu. 2020’nin tamamında 224 milyar, 2021’de 344.4 milyar, 2022’de 693.3 milyar olan bu tutar 2023’te 1.4 trilyon lira seviyesindeydi.

GIDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI!

2024'ün ilk 9 ayında yapılan kartlı harcamalarda ise ikinci sırayı gıda 742.4 milyar lira ile aldı. Gıdayı giyim ve aksesuar kategorisi 739.9 milyar liralık tutar ile izledi. Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla elektrik, elektronik eşya kategorisinde 710.5 milyar, hizmet sektörleri kategorisinde ise 695.4 milyar liralık ödeme yapıldı.