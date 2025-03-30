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Trinidad ve Tobago'nun para birimi nedir? Trinidad ve Tobago'nun para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.03.2025 17:49
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Karayip Denizi’ni, adaları ve onları çevreleyen sahilleri kapsayan, coğrafi olarak Orta Amerika’ya dahil edilen böğle Karayipler olarak isimlendirilmiştir. Bu adalar Florida’nın güney kısmından başlar ve Venezuela’nın kuzeybatısına kadar iner. Üzerinde çeşitli ülkeler bulunur.

Trinidad ve Tobago'nun para birimi nedir? Trinidad ve Tobago'nun para biriminin kodu ve sembolü

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Karayipler’de bulunan, Trinidad ve Tobago isimli iki farklı adadan oluşan bir ülkedir. Bu adalar Karayip Denizi, Karayipler ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında yer almaktadır. Ülkedeki her iki adanın toplam olarak yüzölçümü 5.128 kilometrekare olarak belirlenmiştir. Ülkenin yer aldığı topraklarda arazi yapısı dağlardan ve ovalardan oluşmaktadır. En yüksek nokta 940 metrelik yüksekliği il El Cerro del Aripo kabul edilmiştir.

Trinidad ve Tobago'nun para birimi nedir?

Ada ülkenin başkenti Port Of Spain ancak en büyük olan şehri Chaguanas olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet ile yönetilen ülkede nüfus 1.366.725 civarıdır. Ülkede yılın ilk beş ayı kurak geçmektedir. Ancak sonraki aylarda yağışlar bağlar. Ortalama olarak sıcaklık 25 derece ile 30 derece arasında değişkenlik gösterebilir.

Trinidad’ın kuzeydeki sıradağları ülkenin en çok yağış alan bölgesi olarak tespit edilmiştir. Bu bölgede hava genel olarak ve çoğunlukla bulutlu olur. Ayrıca çok sis görülür. Sekiz bölgeden ve üç belediyeden oluşan ülkenin resmi olarak kabul ettiği para birimi Triniddad Ve Tobago doları olarak belirlenmiştir.

Trinidad ve Tobago'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kısaca ISO 4217 adı verilen standart ülkelerin para birimlerine verilen 3 haneden oluşan kısaltmaları düzenlemekten sorumludur. Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO, ISO 4217 kodu ile para birimlerinin uluslararası alanda tanınmasını ve sembolize edilmesini sağlar. Döviz bürolarında ve para piyasalarında para birimleri bu kod ile işlem görür.

Trinidad ve Tobago doları, ülkenin resmi para birimi olarak kabul edilmiştir. Resmi olarak kullanılan bu doların ISO 4217 standartlarına göre kodu ise TTD olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada bu para birimi TTD para birimi kodu ile işlem görmektedir. 1 Trinidad ve Tobago doları 100 cent’e bölünmektedir.

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