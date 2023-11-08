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Troy kart nedir, ne işe yarar? Troy karta nasıl geçilir, hangi bankalar kullanıyor? Türkiye’nin ilk yerli ödeme sistemi

08.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Troy kart; Visa, MasterCard gibi diğer ödeme sistemleriyle uyumlu olan ülkenin ilk yerli ödeme sistemidir. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (BKM) tarafından kurulmuştur. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Troy kart nedir, ne işe yarar? Troy karta nasıl geçilir, hangi bankalar kullanıyor?

Troy kart nedir, ne işe yarar? Troy karta nasıl geçilir, hangi bankalar kullanıyor? Türkiye’nin ilk yerli ödeme sistemi

Troy kart günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı. İşte Troy kart hakkında merak edilenler...

TROY KART NEDİR?

Troy kart, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. Troy kart, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilmiştir.

Troy kart ile yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapmak mümkündür.

TROY KARTA NASIL GEÇİLİR?

Troy kartı talep eden kişiler, mevcut kartlarını değiştirebilecekleri gibi bankalarından TROY logolu yeni bir kart talebinde de bulunabilirler.

Bu konuda TROY logolu kart sunan banka ya da elektronik para kuruluşları ile temasa geçilebilir.

TROY KART HANGİ BANKALARDA KULLANILIYOR?

Birçok banka Türkiye’nin ilk yerli ödeme sistemi Troy kartı sunuyor.

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