TRT katkı payı ne kadar? Elektrik faturalarında bulunan Enerji Fonu ne kadar?

Önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Buna gör elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerinin kaldırılacak. Peki TRT katkı payı ne kadar?

TRT KATKI PAYI NE KADAR?

TRT katkı payı ve Enerji Fonu'nda olacak kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL’lik bir elektirik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödemiş olacak.

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2’si TRT payından oluşmaktadır.

ENERJİ FONU NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesinde Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.



