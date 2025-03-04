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Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

04.03.2025 06:47
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in fentanil akışını engellemek için yeterli adımları atmadığını öne sürerek, imzaladığı kararnamede değişiklik yapıp Çin'den ithalata uygulanan gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı. Trump, Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını söyledi.

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e yönelik yeni bir vergi hamlesi geldi. Trump, geçen ay imzaladığı Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnamede değişiklik yaptı.

ÇİN'E GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILDI

ABD’ye gelen fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarma kararı aldığını duyuran Trump, "Çin’in fentanil de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu tespit ettim" ifadelerini kullandı.

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Trump, "Çin’in yasadışı uyuşturucu krizini hafifletmek için yeterli adımları atmadığı gerçeğinden hareketle" Çin'den yapılan ithalata uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 20'ye çıkarıldığını ifade etti.

1 ŞUBAT'TA İMZALAMIŞ VE UYARMIŞTI

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu uygulama , 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Trump, daha önce yaptığı açıklamada Çin’e yönelik gümrük vergisi oranının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

''KANADA VE MEKSİKA'DAN İTHALATA VERGİ 4 MART'TA BAŞLIYOR"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair soruları yanıtladı.

Honda'nın tarifelerden kaçınmak için Civic'in yeni modelini Meksika yerine ABD'nin Indiana eyaletinde üreteceğine dair habere yönelik soru üzerine Trump, Honda'nın ülkede üretime geleceğini ve bunun gibi duyurulacak başka birçok şirket olduğunu söyledi.

Trump, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını anımsatarak, "Ancak daha da önemlisi, yarın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak." diye konuştu.

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Otomobil şirketleri ve diğer firmaların yapmaları gereken şeyin fabrikalarını ABD'de inşa etmek olduğunu belirten Trump, bu durumda gümrük vergisi uygulanmayacağını vurguladı.

Trump, "Kanada ya da Meksika'da otomobil fabrikası kuracak olanlara şunu söylemek isterim, bu işi yapanların burada inşa etmeleri çok daha iyi olur çünkü en çok satış yaptıkları pazar biziz." ifadelerini kullandı.

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Tarifeler konusunda Kanada ve Meksika ile gece yarısından önce bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya cevaben Trump, tarifelerin hazır olduğunu ve yarın yürürlüğe gireceğini yineledi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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