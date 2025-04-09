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Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.04.2025 15:40
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ABD ile Çin arasında gümrük savaşları dünyada geniş yankılar uyandırmaya devam ediyor. ABD'nin her hamlesine yeni bir misillemeyle karşılık veren Çin, son olarak ABD mallarına yüzde 84 vergi uygulayacağını duyurmuştu. ABD'nin bu hamleye nasıl karşılık vereceği dikkatle beklenirken ilk açıklama geldi. ABD'nin son adımının ticaret savaşındaki fişi çekeceği düşünülüyor. İşte tüm detaylar!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Çin ile ABD arasında tırmanan ticaret gerilimi karşılıklı adımlarla birlikte dünya çapında bir ticaret savaşına evrilmek üzere. Her hamleden sonra borsada derin düşüşler yaşanmaya devam ederken iki ülke şu ana kadar hiç geri adım atmadı. Son olarak Çin bugün ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti. ABD Başkanı Trump ise Çin’e yüzde 104’lük ek vergi uygulayacağını paylaşmıştı.

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ABD BU KEZ FİŞİ ÇEKEBİLİR! İŞTE O ADIM

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Paksoy'un aktardığına göre Çin şirketlerinin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılması artık masada!

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı bugün attı.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Yüzde 84'e yükselttiler... Çin'den Trump'a vergi misillemesi! Yüzde 84'e yükselttiler...
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Anahtar Kelimeler:
Çin gümrük abd
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