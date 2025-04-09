Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Çin ile ABD arasında tırmanan ticaret gerilimi karşılıklı adımlarla birlikte dünya çapında bir ticaret savaşına evrilmek üzere. Her hamleden sonra borsada derin düşüşler yaşanmaya devam ederken iki ülke şu ana kadar hiç geri adım atmadı. Son olarak Çin bugün ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti. ABD Başkanı Trump ise Çin’e yüzde 104’lük ek vergi uygulayacağını paylaşmıştı.

ABD BU KEZ FİŞİ ÇEKEBİLİR! İŞTE O ADIM

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Paksoy'un aktardığına göre Çin şirketlerinin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılması artık masada!

SON DAKİKA — ABD HAZİNE BAKANI BESSENT



ÇİN ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNİ ABD BORSALARINDAN ÇIKARMAK MASADA — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) April 9, 2025

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı bugün attı.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.