Trump'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'milli ve yerli para' çıkışı! 'Özgür ticaret' dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tataristan ziyareti sonrası uçakta gazeteciler ile bir araya geldi. Eroğan, TUSAŞ saldırısı hakkında da açıklamalarda bulunarak, Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

BRICS zirvesinde "alternatif finans sistemi"nin gündeme gelmesine de değinildi. ABD Başkan adayı Donald Trump'ın, "Doları rezerv para birimi olmaktan çıkaran ülkelerin mallarına yüzde 100 vergi getirilebileceğini" söylemesi Erdoğan'a hatırlatıldı.

Erdoğan ise yerli para biriminin önemine vurgu yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milli para ile ticaretin özgür ticaret" olduğunu söyleyerek Trump ile daha öncesinde yaptıkları konuşmaları hatırlattı.

Erdoğan açıklamasında şu sözleri sarf etti:



Burada amacımız mevcutları birbiriyle yarıştırmak değil. Bizim yerli ve milli paralarımızla yolumuza devam etmemiz lazım. Sayın Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin başında bulundu. Bu tür bir görüşü olabilir. O zaman da biz kendileriyle finans sektörüyle ilgili tüm konuları görüştük. Bunları kendileriyle paylaştık. O zaman ne için buna müdahale etmediler? Yerli ve milli paralarla hangi ülke ile bu adımı atabiliyorsak atarız. Burada amacımız ‘kazan-kazan' esasına dayalı olarak finansal sektörü ayağa kaldırmaktır. Bu konuda Amerika olsun, Batı ülkeleri olsun herkes adımını buna göre atacak olursa biz de kazanırız, onlar da kazanır, Amerika da kazanır. Biz yıllardır milli paralarla ticaret politikasını savunuyoruz. Bu, ikili ticaretin döviz baskısından kurtarılmasını sağlar. Ülkelerin ticari faaliyetlerine başka ülkelerin müdahil olmasının önüne geçer. Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir. Aynı şekilde ödeme sistemlerinde çeşitliliğin olmaması da finans piyasalarının şoklara karşı kırılganlığını artırıyor. Dolayısıyla alternatif bir finans ve ödeme sistemi hem uluslararası ticareti kolaylaştırır hem de çeşitlendirir"