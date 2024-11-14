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Trump'ın 'Bitcoin vaadi' sonrası ilk hamle Pensilvanya'dan geldi! Resmi eyalet rezervi kabul edilecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.11.2024 21:30
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ABD'de başkanlık seçimlerinin kazanı Donald Trump olmuştu. Trump'ın Bitcoin hakkındaki olumlu açıklamaları kripto piyasalarında olumlu etkiler doğurdu. Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi kurma planı hem ABD hem de dünya çapında geniş yankı uyandırırken Pensilvanya eyaleti ise hazırlıklarına başladı. İlk gelen bilgilere göre Pensilvanya, Bitcoin'i resmi eyalet rezervi olarak kabul edecek.

Trump'ın 'Bitcoin vaadi' sonrası ilk hamle Pensilvanya'dan geldi! Resmi eyalet rezervi kabul edilecek

Cnbc-e'de yer alan habere göre, Pensilvanya Eyalet Meclisi, Bitcoin'i eyalet hazinesi için bir değer saklama aracı olarak kabul etmek ve bilançosunda bulundurmak amacıyla, Pensilvanya Bitcoin Stratejik Rezerv Yasası adlı yasa teklifini Perşembe günü sundu. Pensilvanya Bitcoin Stratejik Rezerv Yasası, eyalet hazinesinin mevcut 7 milyar dolarlık fonlarının yüzde 10’una kadarını Bitcoin’e ayırarak yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

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TRUMP'IN PLANI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ulusal Bitcoin rezervi kurma planı, ABD genelinde yankı uyandırdı. FOX Business tarafından aktarılan bilgilere göre, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün kesinleşmesiyle birlikte bazı eyalet yönetimleri de kendi kripto para rezervlerini oluşturma olasılıklarını tartışmaya başladı. Bu gelişmeler ışığında Pensilvanya Eyalet Meclisi, Bitcoin'i eyalet hazinesi için bir değer saklama aracı olarak kabul etmek ve bilançosunda bulundurmak amacıyla, Pensilvanya Bitcoin Stratejik Rezerv Yasası adlı yasa teklifini Perşembe günü sundu. Eyalet senatörleri, Trump'ın başkanlığının ilk 100 günü içinde ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını hedeflerken, yerel bazda bu tür adımlar atılması kripto sektörünün ABD'deki statüsünü güçlendirme potansiyeli taşıyor.

"GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ" VAADİ

Trump’ın ABD’yi "gezegenin kripto başkenti" yapma vaadi, seçilmesinin ardından geçen bir haftalık süreçte Bitcoin fiyatında çarpıcı bir artış yarattı. yüzde 20 değer kazanan Bitcoin, bu yükselişle beraber rekor bir seviye olan 93.000 doların üzerine çıktı ve piyasa değeri 1,8 trilyon doları aştı. Bu değer artışıyla Bitcoin, altın ve önde gelen ABD teknoloji devleri Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon ve Google’ın ardından dünyanın en büyük yedinci varlığı konumuna ulaştı. Bitcoin’in bu hızla yükselmesi, Trump'ın kripto yanlısı politikalarına yönelik olumlu piyasa beklentileriyle doğrudan bağlantılı görünüyor.

Pensilvanya Bitcoin Stratejik Rezerv Yasası, eyalet hazinesinin mevcut 7 milyar dolarlık fonlarının yüzde 10’una kadarını Bitcoin’e ayırarak yatırım portföyünü çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Bu yasa, Bitcoin’in eyalet finans sistemine entegre edilmesine ve aynı zamanda enflasyonla mücadele kapsamında bir değer saklama aracı olarak kullanılmasına olanak tanıyacak. Yasa tasarısının sponsoru olan Cumhuriyetçi Pensilvanya eyalet temsilcisi Mike Cabell, bu hamleyi eyaletin mali geleceğini güvence altına alma yönünde "vizyoner bir adım" olarak nitelendiriyor. Cabell, Bitcoin’in rezervlerde yer almasının yalnızca enflasyondan korunma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Pensilvanya’yı mali dayanıklılık ve inovasyon alanında lider bir konuma taşıyacağını belirtiyor.

Pensilvanya, Bitcoin'i doğrudan hazinesine ekleyecek yasayı çıkaran ilk eyalet olarak dikkat çekiyor. Bu esnada Michigan ve Wisconsin gibi diğer eyaletler de emeklilik fonlarına Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerini dahil etme yollarını arıyor. Bu eyaletlerdeki emeklilik fonları, doğrudan Bitcoin satın almadan, kripto varlıklarına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) küçük hisseler ayırarak rezervlerini çeşitlendirmeye çalışıyor. Michigan ve Wisconsin’in bu adımları, Pensilvanya’nın stratejik rezerv yasasına yönelik ülke çapındaki ilginin giderek arttığını gösteriyor.

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"BITCOIN HAKLARI YASASI" YOLDA

Bu yıl Pensilvanya eyalet meclisinde kripto ile ilgili sunulan ikinci yasa tasarısı olan stratejik rezerv yasasının yanı sıra, geçtiğimiz ay eyaletin Temsilciler Meclisi, "Bitcoin Hakları Yasası" adlı bir başka yasa tasarısını geçirdi. Bu yasa, Pensilvanya sakinlerine dijital varlıklarını kendi gözetimlerinde tutma hakkını koruma ve Bitcoin’i bir ödeme aracı olarak kullanma yeteneğini güvence altına almayı amaçlıyor. Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda Cumhuriyetçilerin yönettiği Senato’ya sunulması ve ardından onaylanmak üzere Vali Josh Shapiro’nun masasına gitmesi bekleniyor.

Pensilvanya’daki Bitcoin Hakları yasasının hazırlık sürecinde rol alan ve kripto yanlısı politikaların savunuculuğunu yapan Satoshi Action Fund (SAF), yeni stratejik rezerv yasasının da arkasındaki ana savunma grubu olarak biliniyor. SAF’ın kurucusu Dennis Porter, Bitcoin Hakları Yasası’nın Demokratların yönettiği Temsilciler Meclisi'nden 176'ya karşı 26 oyla geçtiğini belirterek, bu iki yasa tasarısına yönelik iki partili güçlü desteğin, eyalet düzeyinde Bitcoin’in benimsenmesi yönündeki eğilimi yansıttığını vurguluyor. Porter ayrıca, SAF’ın benzer mevzuatları hayata geçirmek için 10 eyaletle daha temas halinde olduğunu ve Pensilvanya’daki stratejik rezerv yasasının bu eyaletler için bir model teşkil etmesini umduklarını ifade ediyor.

Cabell, FOX Business’a verdiği demeçte, Pensilvanya’nın bu yasa ile geleceğe yönelik açık bir mesaj verdiğini belirtiyor: “Pensilvanya, gelecek nesiller için ekonomik refahı güvence altına almak adına cesur, modern çözümleri benimsemeye hazır.” Cabell’in açıklamaları, eyalet yönetimlerinin kripto varlıklarına yönelik artan ilgisini yansıtırken, Trump’ın başkanlığı altında ulusal düzeyde bir Bitcoin rezervi oluşturma ihtimalinin, ABD genelinde kripto ekosistemine yeni bir boyut kazandırma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: CNBC

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin abd kripto trump
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