Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama: 'Kötünün iyisi'

ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasalarda dikkatle takip edilen gümrük tarifelerini açıklamıştı. Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni düzenleme ile birlikte Türkiye’den gelen ürünlere yüzde 10, Çin’e yüzde 34 ve Avrupa’ya yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

TRUMP 2 NİSAN'DA AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın açıklamaları dünyada büyük yankı uyandırırken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bolat, ABD’nin Yeni Yönetiminin 2 Nisan 2025’te Açıkladığı İthalatta İlave Gümrük Vergileri Hakkındaki Değerlendirmesi' başlıklı yazısında değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

Bolat, Türkiyenin tarife listesinde avantajlı bir konumda olduğunun altını çizerek, "ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin kararı ile ülkemiz, ABD tarafından en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldı” ifadeleri kullanarak şunları söyledi:

"Diğer taraftan, çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergisi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar 'kötünün iyisi' durumu olarak değerlendiriyoruz"

Bolat'ın ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

