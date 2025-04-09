Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri dünya piyasalarında paniğe yol açmıştı. ABD'deki borsalarda trilyonlarca dolar değer kaybı yaşanmıştı.

Trump'ın tarife adımına Çin'den de misilleme gelmişti. En son ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacaklarını ifade etmişlerdi.

YÜZDE 125'E ÇIKARDI

Bugün Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkardı. Ayrıca Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK SIÇRAMA

Bu karar piyasalarda coşkuya neden oldu. ABD piyasaları gümrük vergisi haberleriyle yükseldi. NASDAQ %10 yükseldi, 2008'den bu yana en büyük sıçramayı yaptı

ABD borsaları Trump'ın kararından sonra 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı.

BİST'TE TRUMP ETKİSİ

Borsa İstanbul'da ise akşam seansı tavan yaptı.