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Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.04.2025 21:21
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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e çıkardı. Ayrıca Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu. Bu haber sonrası piyasalar coştu. ABD borsaları Trump'ın kararından sonra 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı.

Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri dünya piyasalarında paniğe yol açmıştı. ABD'deki borsalarda trilyonlarca dolar değer kaybı yaşanmıştı.

Trump'ın tarife adımına Çin'den de misilleme gelmişti. En son ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacaklarını ifade etmişlerdi.

YÜZDE 125'E ÇIKARDI

Bugün Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkardı. Ayrıca Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

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2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK SIÇRAMA

Bu karar piyasalarda coşkuya neden oldu. ABD piyasaları gümrük vergisi haberleriyle yükseldi. NASDAQ %10 yükseldi, 2008'den bu yana en büyük sıçramayı yaptı

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ABD borsaları Trump'ın kararından sonra 10 dakika içinde 4 trilyon dolar değer kazandı.

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BİST'TE TRUMP ETKİSİ

Borsa İstanbul'da ise akşam seansı tavan yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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